Bloomberg: Компании США начали доставлять нефть в хранилища стратегического национального резерва

Американские частные компании начали перевозить нефть в хранилища стратегического резерва США. Об этом 28 апреля сообщило агентство Bloomberg. Только в апреле резервуары пополнились на 1,1 млн баррелей.



Соглашение с топ-менеджерами в апреле заключило Минэнерго США. Разрешённый годовой объём для размещения в хранилищах стратегического нефтяного резерва составляет около 23 млн баррелей. Большую часть доставят в мае и июне.



Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США воспользуются рекордным падением цен на нефть, чтобы купить 75 млн баррелей для пополнения национальных стратегических запасов.

