Bloomberg: Компании США начали доставлять нефть в хранилища стратегического национального резерва
Американские частные компании начали перевозить нефть в хранилища стратегического резерва США. Об этом 28 апреля сообщило агентство Bloomberg. Только в апреле резервуары пополнились на 1,1 млн баррелей.
Соглашение с топ-менеджерами в апреле заключило Минэнерго США. Разрешённый годовой объём для размещения в хранилищах стратегического нефтяного резерва составляет около 23 млн баррелей. Большую часть доставят в мае и июне.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США воспользуются рекордным падением цен на нефть, чтобы купить 75 млн баррелей для пополнения национальных стратегических запасов.
Началось всё с того, что 20 апреля майские фьючерсы нефти марки WTI ушли в историческое пике. В ходе торгов ее стоимость достигала минус $40,32 за баррель, что стало абсолютным минимумом. 21 апреля котировки вернулись к положительным значениям, но затем возобновила падение. По состоянию на 28 апреля WTI подешевела на 15%, до $11 за баррель. Нефть марки Brent стоит $18,96 за баррель.