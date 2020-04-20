Цена нефти WTI ушла в историческое пике и достигла нулевой отметки

Фьючерсы на нефть марки WTI обвалили исторический минимум и «обнулись» в понедельник, 20 апреля. Об этом свидетельствуют данные данные торгов на лондонской бирже ICE.

К 20:56 стоимость майских фьючерсов упала на 99,98% до $0.00 за баррель, однако почти сразу подтянулась до пятидесяти центов, пишет РБК. До сегодняшнего дня цена не опускалась ниже $9,75 за баррель.

Обвал на рынке «чёрного золота» связывают с опасениями по поводу переполненных американских нефтехранилищ. При этом спрос на сырьё во всем мире снизился из-за ограничительных мер при пандемии коронавируса.