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20.04.2020 21:33
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Цена нефти WTI ушла в историческое пике и достигла нулевой отметки

Фьючерсы на нефть марки WTI обвалили исторический минимум и «обнулись» в понедельник, 20 апреля. Об этом свидетельствуют данные данные торгов на лондонской бирже ICE.

К 20:56 стоимость майских фьючерсов упала на 99,98% до $0.00 за баррель, однако почти сразу подтянулась до пятидесяти центов, пишет РБК. До сегодняшнего дня цена не опускалась ниже $9,75 за баррель.

Обвал на рынке «чёрного золота» связывают с опасениями по поводу переполненных американских нефтехранилищ. При этом спрос на сырьё во всем мире снизился из-за ограничительных мер при пандемии коронавируса.

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Комментарии (20)

Anatolevich
Завалить США ударом по сланцевой нефтедобыче - Браво г-н Сечин..
260983121
Представляете как бензин подорожает! Уйдёт в бесконечность. Надо покупать лошадь и карету.
Chinalove
Походу через пару недель топливо на заправках бесплатно будут разливать.
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