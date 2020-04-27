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27.04.2020 20:36
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УЕФА выделил национальным лигам 236,5 млн евро на борьбу с последствиями кризиса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оказать финансовую помощь национальным лигам. Как сообщает официальный сайт организации 27 апреля, 236,5 млн евро будут перечислены чемпионатам на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Отмечается, что каждой из 55 ассоциаций позволят самостоятельно определить приоритеты и направить средства в те сферы футбола, которые они сочтут наиболее пострадавшими от коронавируса. Каждая лига получит по 4,3 млн евро.

«Вне всяких сомнений, футбол будет играть важную роль в возвращении жизни в привычное русло. В тяжелые времена наш вид спорта должен быть готов к подобным вызовам», — подчеркнул Чеферин в официальном сообщении.

Ранее УЕФА решил досрочно перечислить футбольным клубам Европы 70 млн евро за участие игроков в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. 50 миллионов получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах отбора чемпионата Европы, 17,7 миллиона — клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах (не включая отложенные платежи за сами стыковые матчи), 2,7 миллиона евро — клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи (эти платежи состоятся осенью по завершении стыковых матчей).

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Комментарии (1)

Государственную информационную систему Петербурга модернизируют к концу года
«Благодаря масштабному развитию государственной информационной системы города формирование госпрограмм и контроль за их выполнением будут автоматизированы и увязаны между собой», - заявил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства. Доработка информационной системы будет завершена к 1 января 2021 года.
Расширение функционала системы позволит усовершенствовать контроль за введением объектов социальной инфраструктуры. «Ввод социальных объектов для нас остается приоритетным. Ни один объект Адресной инвестиционной программы в этом году не должен быть сорван», - подчеркнул глава города.
В перспективе станет возможным планировать развитие городской инфраструктуры в режиме одного окна – от этапа определения необходимости строительства того или иного социального объекта до принятия решения о выделении на его строительство бюджетных средств.
Также модернизация информационной платформы позволит внедрить систему учета объектов незавершенного строительства. На начало 2020 года в городе насчитывалось 1439 таких объектов.
«У этой системы есть еще одно важное преимущество – открытость информации для горожан. Для нас очень важно поддерживать диалог с жителями и информировать их о наших действиях в режиме онлайн», - сказал Александр Беглов.
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