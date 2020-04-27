УЕФА выделил национальным лигам 236,5 млн евро на борьбу с последствиями кризиса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оказать финансовую помощь национальным лигам. Как сообщает официальный сайт организации 27 апреля, 236,5 млн евро будут перечислены чемпионатам на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Отмечается, что каждой из 55 ассоциаций позволят самостоятельно определить приоритеты и направить средства в те сферы футбола, которые они сочтут наиболее пострадавшими от коронавируса. Каждая лига получит по 4,3 млн евро.
«Вне всяких сомнений, футбол будет играть важную роль в возвращении жизни в привычное русло. В тяжелые времена наш вид спорта должен быть готов к подобным вызовам», — подчеркнул Чеферин в официальном сообщении.
Ранее УЕФА решил досрочно перечислить футбольным клубам Европы 70 млн евро за участие игроков в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. 50 миллионов получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах отбора чемпионата Европы, 17,7 миллиона — клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах (не включая отложенные платежи за сами стыковые матчи), 2,7 миллиона евро — клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи (эти платежи состоятся осенью по завершении стыковых матчей).