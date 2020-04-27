УЕФА выделил национальным лигам 236,5 млн евро на борьбу с последствиями кризиса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оказать финансовую помощь национальным лигам. Как сообщает официальный сайт организации 27 апреля, 236,5 млн евро будут перечислены чемпионатам на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.



Отмечается, что каждой из 55 ассоциаций позволят самостоятельно определить приоритеты и направить средства в те сферы футбола, которые они сочтут наиболее пострадавшими от коронавируса. Каждая лига получит по 4,3 млн евро.

«Вне всяких сомнений, футбол будет играть важную роль в возвращении жизни в привычное русло. В тяжелые времена наш вид спорта должен быть готов к подобным вызовам», — подчеркнул Чеферин в официальном сообщении.