Благодаря коронавирусу УЕФА досрочно выплатит клубам 70 миллионов евро

Футбольные клубы Европы досрочно получат вылпаты за участие своих игроков в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в частности, за квалификацию чемпионата Европы. Как сообщает в четверг, 23 апреля, пресс-служба УЕФА, общая сумма составит 70 млн евро.

Изначально эти деньги должны были выплатить позже, но из-за финансовых проблем клубов, связанных с эпидемией коронавируса, принято решение распределить их уже сейчас.

«Европейские клубы - неотъемлемый элемент успеха наших турниров для сборных. Как следствие, часть доходов от турниров для сборных выделяется клубам, отпускавшим футболистов на матчи. В нынешние трудные времена, когда множество клубов столкнулось с финансовыми проблемами, особенно связанными с денежными потоками, наш долг - сделать так, чтобы клубы получили эти выплаты как можно скорее», - подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.