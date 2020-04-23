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23.04.2020 16:50
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Благодаря коронавирусу УЕФА досрочно выплатит клубам 70 миллионов евро

Футбольные клубы Европы досрочно получат вылпаты за участие своих игроков в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в частности, за квалификацию чемпионата Европы. Как сообщает в четверг, 23 апреля, пресс-служба УЕФА, общая сумма составит 70 млн евро.

Изначально эти деньги должны были выплатить позже, но из-за финансовых проблем клубов, связанных с эпидемией коронавируса, принято решение распределить их уже сейчас.

«Европейские клубы - неотъемлемый элемент успеха наших турниров для сборных. Как следствие, часть доходов от турниров для сборных выделяется клубам, отпускавшим футболистов на матчи. В нынешние трудные времена, когда множество клубов столкнулось с финансовыми проблемами, особенно связанными с денежными потоками, наш долг - сделать так, чтобы клубы получили эти выплаты как можно скорее», - подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.

50 миллионов получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах отбора чемпионата Европы, 17,7 миллиона - клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах (не включая отложенные платежи за сами стыковые матчи), 2,7 миллиона евро - клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи (эти платежи состоятся осенью по завершении стыковых матчей).

Напомним, что чемпионат Европы 2020 года перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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