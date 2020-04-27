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27.04.2020 20:10
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Коронавирус поразил три миллиона человек по всему миру. Болезнь не проникла только в 10 стран

За три миллиона зараженных человек перевалила коронавирусная статистика днем 27 апреля. Почти миллион из них приходится на США.

По данным университета Джонса Хопкинса, пандемия охватила 3 002 303 человек, из них умерли 208 131. Первыми в списке по количеству больных идут США, на страну приходится 965 933 случая, за сутки прибавилось больше 20 тысяч зараженных.

Фото: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Следом идут Испания и Италия, 226 и 197 тысяч случаев соответственно. Россия вышла на девятое место в мире, обогнав Китай. Больны больше 87 тысяч человек.

Коронавирус выявлен в 185 странах. По данным ООН за 2018 год, в мире насчитывалось 195 государств.

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Комментарии (13)

Draftikk
правильно, заголовок и сама статья не соответствуют, где 10 стран? автор не знает?
AGP
Это Фъ запустила бота с цифрами на 10:00 в 21:12, а потом в 21:16, чтобы дуплетом, т. ск.?
Бонвиван
Отличная статья - без ссылок на источники, с некликабельной нечитаемой картинкой!
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