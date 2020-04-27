Коронавирус поразил три миллиона человек по всему миру. Болезнь не проникла только в 10 стран
За три миллиона зараженных человек перевалила коронавирусная статистика днем 27 апреля. Почти миллион из них приходится на США.
По данным университета Джонса Хопкинса, пандемия охватила 3 002 303 человек, из них умерли 208 131. Первыми в списке по количеству больных идут США, на страну приходится 965 933 случая, за сутки прибавилось больше 20 тысяч зараженных.
Следом идут Испания и Италия, 226 и 197 тысяч случаев соответственно. Россия вышла на девятое место в мире, обогнав Китай. Больны больше 87 тысяч человек.
Коронавирус выявлен в 185 странах. По данным ООН за 2018 год, в мире насчитывалось 195 государств.