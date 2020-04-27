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27.04.2020 19:33
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Роспотребнадзор: Коронавирус проникает в больницы Петербурга вместе с бессимптомными пациентами

Все случаи заноса коронавируса в медицинские учреждения Петербурга произошли из-за приёма бессимптомных пациентов, сообщила глава городского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе ведомства 27 апреля.

«За истекший период у нас в городе сформировалось пять очагов в связи с заносом в лечебно-профилактические учреждения. Занос — это поступление в лечебно-профилактическое учреждение пациента без каких-либо признаков острой респираторной вирусной инфекции для проведения экстренных или плановых мероприятий», — цитирует Башкетову «Интерфакс».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что около половины жителей Петербурга могут быть бессимптомными носителями COVID-2019.

На сегодняшний день известно о восьми умерших медработниках во время пандемии в Северной столице.

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Комментарии (1)

miaow
"Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что около половины жителей Петербурга могут быть бессимптомными носителями COVID-2019."
Ох, Фонтанка, Фонтанка. Мало вам было один раз чужие слова переврать, так теперь еще и копипастите. Фу такими быть.
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