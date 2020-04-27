Ограничение на Зелёном мосту продлили. Из-за переноса Парада Победы Невский не надо открывать раньше срока
Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга продлила ограничение движения транспорта по Зелёному мосту через Мойку на Невском проспекте на период с 28 апреля по 20 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили 27 апреля в пресс-службе ГАТИ.
Ремонт моста ведёт АО «ПО «Возрождение». В пресс-службе компании «Фонтанке» пояснили, что в связи с переносом празднования Дня Победы было решено продолжать работы без остановки. Сейчас готовятся документы на третий этап, и если всё будет в порядке, к июлю работы планируется завершить и открыть движение транспорта по Невскому. Затем уже осенью предполагается приступить к водолазным дноукрепительным работам, которые также являются частью третьего этапа.
Капитальный ремонт Зелёного моста через Мойку начался в августе 2019 года. Подрядчика на этот объект удалось найти с четвёртой попытки. Тендер выиграла компания ПО «Возрождение», стоимость контракта — 497 млн рублей. В связи с проведением Парада Победы предполагалось разбить второй этап работ так, чтобы открыть движение в конце апреля, раньше запланированного срока, а после 15 мая продолжить. Сейчас и правда ограничения можно было бы снять и пустить транспорт: всё к этому готово. Но режим самоизоляции скорректировал планы: есть возможность работать без перерыва.
Деревянная переправа на месте нынешнего Зеленого моста была построена в 1720 году, в 1735-м мост переименован в Зеленый, а через 40 лет — в Полицейский. В 1806 году был возведен чугунный мост, который считается первым металлическим в городе. В 1844 году на мосту была уложена первая в России опытная асфальтовая мостовая. Последняя фундаментальная перестройка относится к 1906–1907 годам, когда здесь прокладывали рельсы для трамвая.