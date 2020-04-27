Ограничение на Зелёном мосту продлили. Из-за переноса Парада Победы Невский не надо открывать раньше срока

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга продлила ограничение движения транспорта по Зелёному мосту через Мойку на Невском проспекте на период с 28 апреля по 20 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили 27 апреля в пресс-службе ГАТИ.

Ремонт моста ведёт АО «ПО «Возрождение». В пресс-службе компании «Фонтанке» пояснили, что в связи с переносом празднования Дня Победы было решено продолжать работы без остановки. Сейчас готовятся документы на третий этап, и если всё будет в порядке, к июлю работы планируется завершить и открыть движение транспорта по Невскому. Затем уже осенью предполагается приступить к водолазным дноукрепительным работам, которые также являются частью третьего этапа.