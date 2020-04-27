Группа архитекторов начала работы на строительной площадке по восстановлению после пожара собора Парижской Богоматери. Они, как сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ, должны обозначить план работ на ближайшее время



Полуторамесячная заморозка восстановления Нотр-Дам из-за коронавируса закончена. Специалисты прибыли на площадку, чтобы подготовить ее для прибытия на следующей неделе строителей. В начале мая к восстановлению собора вернутся около 50 рабочих, тогда как в обычное время на объекте были задействованы около 170 человек. При этом дата окончания работ — 2024 год — изменена не была.

