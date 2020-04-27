Реконструкцию Нотр-Дам, остановленную из-за коронавируса, возобновили
Группа архитекторов начала работы на строительной площадке по восстановлению после пожара собора Парижской Богоматери. Они, как сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ, должны обозначить план работ на ближайшее время
Полуторамесячная заморозка восстановления Нотр-Дам из-за коронавируса закончена. Специалисты прибыли на площадку, чтобы подготовить ее для прибытия на следующей неделе строителей. В начале мая к восстановлению собора вернутся около 50 рабочих, тогда как в обычное время на объекте были задействованы около 170 человек. При этом дата окончания работ — 2024 год — изменена не была.
Reconstruction work on Notre-Dame cathedral in Paris resumes after it was halted because of France's lockdown restrictionshttps://t.co/AKciMphYjC pic.twitter.com/PpK43uX63E— BBC News (World) (@BBCWorld) April 27, 2020
Back to work at Notre Dame: The fire-damaged Paris cathedral is refitting its construction site to make it virus-safe, so that workers can return to the painstaking cleanup project. https://t.co/US6o5EpxMP— AP Europe (@AP_Europe) April 27, 2020
Le Figaro отмечает, что у ряда участников работ могут возникнуть логистические проблемы из-за ситуации с коронавирусом. Так, некоторые строительные компании, задействованные в реконструкции собора, базируются не в Париже, а в провинции. И транспортировка строительных бригад и специалистов, а также самих стройматериалов может быть затруднена из-за мер социального дистанцирования. Трудности могут возникнуть и с размещением специалистов в Париже в соответствии с усиленными санитарными требованиями.
15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора на время реставрации. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.
Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 год. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений — прежде всего в одноименном романе Виктора Гюго.