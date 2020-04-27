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27.04.2020 13:39
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Индекс самоизоляции в Петербурге пробил дно: 2,2 балла не было с марта

В понедельник, 27 апреля, индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге опустился до минимального уровня с 28 марта. К 12:50 (а если судить по часовой статистике в графике, то и раньше) он составил 2,2 балла.

В рейтинге городов-миллионников Петербург, по данным на 13:01, пятый. В Москве 2,9 балла, в Ростове-на-Дону 2,3. Хуже всего в Челябинске и Самаре — 1,6.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=43.905729%2C57.123814&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Начиная с 21 апреля «дном» в Петербурге были 2,3 балла. Худший суточный показатель «Яндекс» зафиксировал в четверг (а не в пятницу, когда были максимальные пробки).

Индекс самоизоляции рассчитывается на основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться. С середины апреля «пятёрки» в Петербурге не бывает.

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Комментарии (33)

261180911
Непослушные оппозиционеры опять носятся по всей России в нарушение всех законов.
old_rat
хватит уже рекламировать Яндекс.
super0
Яндекс врёт.
Народ на работу вышел.
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