В понедельник, 27 апреля, индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге опустился до минимального уровня с 28 марта. К 12:50 (а если судить по часовой статистике в графике, то и раньше) он составил 2,2 балла.



В рейтинге городов-миллионников Петербург, по данным на 13:01, пятый. В Москве 2,9 балла, в Ростове-на-Дону 2,3. Хуже всего в Челябинске и Самаре — 1,6.

