Индекс самоизоляции в Петербурге пробил дно: 2,2 балла не было с марта
В понедельник, 27 апреля, индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге опустился до минимального уровня с 28 марта. К 12:50 (а если судить по часовой статистике в графике, то и раньше) он составил 2,2 балла.
В рейтинге городов-миллионников Петербург, по данным на 13:01, пятый. В Москве 2,9 балла, в Ростове-на-Дону 2,3. Хуже всего в Челябинске и Самаре — 1,6.
Начиная с 21 апреля «дном» в Петербурге были 2,3 балла. Худший суточный показатель «Яндекс» зафиксировал в четверг (а не в пятницу, когда были максимальные пробки).
Индекс самоизоляции рассчитывается на основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться. С середины апреля «пятёрки» в Петербурге не бывает.