Петербург утверждается в своём антирекорде: мы уже на «дне» индекса самоизоляции
Индекс самоизоляции в Петербурге 24 апреля опустился до 2,3 балла около половины первого, как и вчера. Сегодня в 11:10 он составлял 2,5 балла, в 12:10 — 2,4, в 12:50 — 2,3 балла. Это означает, что «на улице очень много людей» и коронавирусу легко распространяться.
В рейтинге городов-миллионников Петербург, по данным на 13:31, на седьмом месте. В целом картина уже привычная: почти вся Россия в «красной зоне», и только Москва с 3 баллами держится в «оранжевой».
До 2,3 балла Петербург (впервые с конца марта) опустился 21 апреля, и с тех пор это наше «дно». Вчера мы провели на нём примерно 4 часа. В итоге суточный индекс самоизоляции упал до 2,5 — это минимальный показатель с 28 марта.
Индекс самоизоляции рассчитывается по основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии, что даёт примерную картину того, как люди соблюдают самоизоляцию. Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.