Индекс самоизоляции в Петербурге 24 апреля опустился до 2,3 балла около половины первого, как и вчера. Сегодня в 11:10 он составлял 2,5 балла, в 12:10 — 2,4, в 12:50 — 2,3 балла. Это означает, что «на улице очень много людей» и коронавирусу легко распространяться.

В рейтинге городов-миллионников Петербург, по данным на 13:31, на седьмом месте. В целом картина уже привычная: почти вся Россия в «красной зоне», и только Москва с 3 баллами держится в «оранжевой».