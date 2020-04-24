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24.04.2020 13:48
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Петербург утверждается в своём антирекорде: мы уже на «дне» индекса самоизоляции

Индекс самоизоляции в Петербурге 24 апреля опустился до 2,3 балла около половины первого, как и вчера. Сегодня в 11:10 он составлял 2,5 балла, в 12:10 — 2,4, в 12:50 — 2,3 балла. Это означает, что «на улице очень много людей» и коронавирусу легко распространяться.

В рейтинге городов-миллионников Петербург, по данным на 13:31, на седьмом месте. В целом картина уже привычная: почти вся Россия в «красной зоне», и только Москва с 3 баллами держится в «оранжевой».

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=39.123943%2C56.537728&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

До 2,3 балла Петербург (впервые с конца марта) опустился 21 апреля, и с тех пор это наше «дно». Вчера мы провели на нём примерно 4 часа. В итоге суточный индекс самоизоляции упал до 2,5 — это минимальный показатель с 28 марта.

Индекс самоизоляции рассчитывается по основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии, что даёт примерную картину того, как люди соблюдают самоизоляцию. Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.

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Комментарии (11)

Swift_5e4d8a276f5e8
Это всё курьеры Яндекса и машины Яндекс такси.
OldObyvatel
Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!
С ними будем мы дружить, чтоб здоровыми нам быть!©
Njura
Именно благодаря низкому уровню самоизоляции в Петербурге нет катастрофического числа заболевших и умерших. Люди выходят на солнце, дышат воздухом, повышая тем самым свой иммунитет. Это позволяет, столкнувшись с вирусом, перенести болезнь в легкой форме либо бессимптомно.
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