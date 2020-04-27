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27.04.2020 13:44
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Рост заражения коронавирусом в Северной Осетии объяснили митингом во Владикавказе

Рост заболеваемости коронавирусом в Северной Осетии может быть связан со стихийным митингом во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 27 апреля, пишет «Интерфакс».

Количество зараженных COVID-19 в республике за сутки увеличилось на 148 человек и достигло 549 заболевших. Прирост заболевших увеличился с 13 % до 37 %.

«Рост количества зараженных может быть связан с тем, что жители республики не соблюдают рекомендации врачей, зачастую нарушают режим самоизоляции, не все пользуются средствами индивидуальной защиты. Также на это могло повлиять посещение массовых мероприятий нашими гражданами, в том числе и участие в митинге, который прошел 20 апреля», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Жители Северной Осетии вышли на митинг против режима самоизоляции к Дому правительства во Владикавказе 20 апреля. Протестующие выступали против ограничительных мер, так как многие из них потеряли работу. Акция завершилась столкновениями с полицией, пострадали 13 сотрудников Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (9)

вадики
Ну тадыть вечный карантин и никаких митингоф не будет.Все будут дома живы и здоровы а работать будут роботы.
261180911
Оппозиционеры-они всегда были нарушителями законов,так что ничего удивительного:раз носились по митингам,вот и заболели.
Иван 2пырьев
на их балалайке по прежнему одна струна
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