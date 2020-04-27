Рост заражения коронавирусом в Северной Осетии объяснили митингом во Владикавказе

Рост заболеваемости коронавирусом в Северной Осетии может быть связан со стихийным митингом во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 27 апреля, пишет «Интерфакс».



Количество зараженных COVID-19 в республике за сутки увеличилось на 148 человек и достигло 549 заболевших. Прирост заболевших увеличился с 13 % до 37 % .



«Рост количества зараженных может быть связан с тем, что жители республики не соблюдают рекомендации врачей, зачастую нарушают режим самоизоляции, не все пользуются средствами индивидуальной защиты. Также на это могло повлиять посещение массовых мероприятий нашими гражданами, в том числе и участие в митинге, который прошел 20 апреля», — уточнили в Роспотребнадзоре.

