Путин попросил повременить с изображением его на мозаике в главном храме Вооружённых сил
Владимир Путин не считает правильным прямо сейчас увековечивать его фигуру на мозаике главного храма Вооруженных сил РФ. По мнению главы государства, его работу должны «оценить благодарные потомки», а не современники.
Слова президента журналистам ТАСС 26 апреля передал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано»», — описал реакцию Путина он.
Главный храм Вооруженных сил РФ строится в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он должен быть открыт к 9 Мая.
По задумке создателей храма, помимо президента России со стен на посетителей должны смотреть министр обороны Сергей Шойгу, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. За то, что это не противоречит правилам и канонам, выступали представители РПЦ. Лица современных политиков планировалось разместить на работе под названием «Бескровное присоединение Крыма». На другом панно — «Парад Победы» — будет изображена фигура Иосифа Сталина.