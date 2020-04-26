FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +7
74.72р80.25р
СРОЧНО

В Петербурге умер второй врач с COVID-19

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.04.2020 18:44
27
Печать

Путин попросил повременить с изображением его на мозаике в главном храме Вооружённых сил

Владимир Путин не считает правильным прямо сейчас увековечивать его фигуру на мозаике главного храма Вооруженных сил РФ. По мнению главы государства, его работу должны «оценить благодарные потомки», а не современники.

Слова президента журналистам ТАСС 26 апреля передал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано»», — описал реакцию Путина он.

Главный храм Вооруженных сил РФ строится в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он должен быть открыт к 9 Мая.

По задумке создателей храма, помимо президента России со стен на посетителей должны смотреть министр обороны Сергей Шойгу, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. За то, что это не противоречит правилам и канонам, выступали представители РПЦ. Лица современных политиков планировалось разместить на работе под названием «Бескровное присоединение Крыма». На другом панно — «Парад Победы» — будет изображена фигура Иосифа Сталина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (27)

Sergei-2020
Скромен, Велик и Мудр наш Сказочный! Любое Его выступление - тут же еще больше растет уверенность у нас в завтрешнем дне!... и половцев вспомнил и хазар, а ведь мог и с неолита начать, всех вражин и завистников перечислить. Прав миллионер володин - это, образно говоря, наше все!! - (хотя плохо лизнул, не глубоко, у молодежи по ОПЕК лучше получилось) Вот сейчас - позаботился, вклады налогом обложил, пусть растет и процветает средний класс, на 1.5 МРОТ, ни в чем себе не отказывает.. И по изменениям в Конституцию - уже, наверное, больше 100% "За" , так что пару десятков лет себе накинет, если господь раньше не приберет. Только глупый вопросец остался - веревку и мыло от такой заботы выдадут или свои приносить?
260605941
Суеверный🤣
srg000
Смотрел на фреску и думал - как бы это развидеть ) Надо было оставить - вот бы народ ржал )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний