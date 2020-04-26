Путин попросил повременить с изображением его на мозаике в главном храме Вооружённых сил

Владимир Путин не считает правильным прямо сейчас увековечивать его фигуру на мозаике главного храма Вооруженных сил РФ. По мнению главы государства, его работу должны «оценить благодарные потомки», а не современники.

Слова президента журналистам ТАСС 26 апреля передал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано»», — описал реакцию Путина он.

Главный храм Вооруженных сил РФ строится в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он должен быть открыт к 9 Мая.