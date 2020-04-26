В Подмосковье полиция спугнула «антикоронавирусную» вечеринку. Организатора нашли

Организатор массового нарушения самоизоляции в Подмосковье установлен, сообщили 26 апреля РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что жители столичного района Бутово решили организовать «антикоронавирусную» вечеринку во дворе одного из жилых домов.

В свою очередь в МВД уточнили, что 25 апреля в дежурную часть ведомства по Ленинскому району поступило сообщение о нарушении режима тишины в одном из микрорайонов деревни Дрожжино по улице Новое шоссе.

