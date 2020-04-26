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26.04.2020 18:35
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В Подмосковье полиция спугнула «антикоронавирусную» вечеринку. Организатора нашли

Организатор массового нарушения самоизоляции в Подмосковье установлен, сообщили 26 апреля РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что жители столичного района Бутово решили организовать «антикоронавирусную» вечеринку во дворе одного из жилых домов.

В свою очередь в МВД уточнили, что 25 апреля в дежурную часть ведомства по Ленинскому району поступило сообщение о нарушении режима тишины в одном из микрорайонов деревни Дрожжино по улице Новое шоссе.

«Сотрудники полиции прибыли на место, в результате чего участники массового скопления разбежались. Организатор мероприятия установлен. По данному факту проводится проверка», — добавили в ведомстве.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
А Макарова, который приказал открыть на вечеринку Исаакий. и искать не надо. Почему он не оштрафован?
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