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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

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26.04.2020 17:32
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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью врача и призвал горожан соблюдать режим самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью заведующего нейрохиругическим отделением Александровской больницы.

«Наш город понес еще одну большую утрату. Скончался врач-нейрохирург Алексей Иванович Филиппов. Выражаю самые глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам. Тяжело и горько осознавать, что новый коронавирус уносит жизни тех, кто по призванию лечит больных людей», — приводит пресс-служба администрации слова губернатора.

Беглов отметил, что Филиппов был талантливым врачом и выполнял сложнейшие нейрохирургические операции.

Врач скончался в реанимации Боткинской больницы. У медика был подтвержден COVID-19, который привел к развитию пневмонии. У умершего врача осталась семья. В Смольном подтвердили, что родные Филиппова получат единовременную выплату в размере миллиона рублей, которая полагается семье в случае смерти медработника, работавшего с коронавирусом.

Также губернатор призвал всех петербуржцев соблюдать режим самоизоляции, особенно людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее стало известно о пяти умерших в апреле петербургских медработниках, у которых выявили коронавирус. В этом списке четыре медсестры из разных учреждений и врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Комитет по здравоохранению собирает информацию о смертях среди медработников и врачей с подтвержденным COVID-19.

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