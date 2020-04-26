В Петербурге скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы. У врача подтвердили COVID-19

В больнице имени Боткина скончался врач-нейрохирург Алексей Филиппов, у которого был подтвержден диагноз коронавируса. Информацию «Фонтанке» 26 апреля подтвердили в комитете по здравоохранению.



Алексей Филиппов работал заведующим отделением нейрохирургии № 2 в Александровской больнице. 51-летний медик был врачом-нейрохирургом высшей категории более чем с 20-летним стажем работы.

Ранее стало известно о пяти умерших в апреле петербургских медработниках, у которых выявили коронавирус. В этом списке четыре медсестры из разных учреждений и врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Комитет по здравоохранению собирает информацию о смертях среди медработников и врачей с подтвержденным COVID-19.