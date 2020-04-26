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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.04.2020 13:29
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В Петербурге скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы. У врача подтвердили COVID-19

В больнице имени Боткина скончался врач-нейрохирург Алексей Филиппов, у которого был подтвержден диагноз коронавируса. Информацию «Фонтанке» 26 апреля подтвердили в комитете по здравоохранению.

Алексей Филиппов работал заведующим отделением нейрохирургии № 2 в Александровской больнице. 51-летний медик был врачом-нейрохирургом высшей категории более чем с 20-летним стажем работы.

Ранее стало известно о пяти умерших в апреле петербургских медработниках, у которых выявили коронавирус. В этом списке четыре медсестры из разных учреждений и врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Комитет по здравоохранению собирает информацию о смертях среди медработников и врачей с подтвержденным COVID-19.

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Комментарии (36)

Boris_93*1
Жаль .. когда Доктор столько лет работает в определённой мед. области и чего-то добивается в проф. плане - явно человек " на своём месте " и востребован как специалист , есть кому вспомнить добрым словом
Фонтанка, вы вот совсем дураки, чтобы неугодных пользователей вот так вот втихую выпиливать? Что, правда про заказ от властей настолько глаза жжёт?
srg000
Мои искренние соболезнования семье и близким....
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