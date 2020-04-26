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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.04.2020 12:04
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Комздрав собирает информацию о скончавшихся медработниках с подтвержденным COVID-19. В Петербурге уже умерли пятеро

Четыре медсестры и врач, которые скончались в Петербурге в апреле, имели диагноз коронавирус, подтвердили 26 апреля «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Смольного. Ведомство собирает данные по умершим медработникам, у которых было подтверждено заражение COVID-19.

Накануне в телеграм-каналах появился «список памяти» скончавшихся в Петербурге медицинских работников: он состоял из четырех медсестер и врача-анестезиолога Александровской больницы Сергея Белошицкого.

«После того как появился этот «народный список», мы просто обзванивали учреждения, и некоторые говорили «да, это было». Учреждений много в городе, поэтому пока, возможно, не все сообщили, — рассказали в комздраве. — Комитет аккумулирует эту информацию, изучает ее, будет устанавливать связь смерти с «ковид». Также будет изучаться связь со служебными обязанностями».

Кроме того, в комитете уточнили, что некоторые истории болезни еще будут рассматриваться комиссией на предмет уточнения обстоятельств заражения и причин смерти.

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Комментарии (15)

260659581
Буржуйские правители везде имеют хитрожопую отмазку. Выплачивать по 300тыс заболевшим на работе медикам?! Да ты докажи, типа, сука халявная, что ты заразилась работая с больными, а не в метро от сидящего рядом! Конечно львиная доля мрёт не от самого вируса, а от толчка этим вирусом других болячек, с которыми бы жил человек ещё доолго. Всем нормальным ясно- эти артисты в очередной раз для всего мира и для идиотов вбросили очередной фейк о своей заботе о медиках. И вот сразу реальное доказательство- эти несчастные четыре медсестрички, дети хоторых получат не помощь, хотя бы на первое время ( кстати что такое миллион за осознанный риск-это не случайная смерть в самолёте-опять власть жопится платить реальные деньги -всего полтора оклада дебильного депутата, нарабатывающего геморрой в думе), а от хера уши с обвинением в своей виновности несоблюдения мер защиты.
Обратите внимание на интервью с зав.кардиологией госпиталя ветеранов войн Марианной Замятиной от 24.04. Уважаемый доктор поднимает ту же проблему - отсутствие средств защиты, а проверка ничего не даёт.
MEDECIN
Это преступная халатность.Почему всё замалчивается.Сколько времени мы били тревогу в НМИЦ ВРЕДЕНА?! И бьем до сих пор! Роспотребнадзор и администрация закрыли и перезаражали почти 800 человек! Под ивл в тяжелом состоянии санитарочки и медсестра переведенные в 40 больницу.И не по одному федеральному каналу тв не говорят всей правды.Что администрация уверяла что всё хорошо и нет якобы тяжелых пациентов и есть сиз! Это вранье ,но никому нет до этого дела!! Медсестры,вынужденные работать с подтвержденной пневмонией и темп под 39! И до сих пор их держат больше двух недель,работающих на износ! Не все из них так молоды и здоровы! Инсульты и инфаркты от нервов и нагрузки видимо следующее что ждет их после перенесенной на ногах пневмонии!
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