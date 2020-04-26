Комздрав собирает информацию о скончавшихся медработниках с подтвержденным COVID-19. В Петербурге уже умерли пятеро

Четыре медсестры и врач, которые скончались в Петербурге в апреле, имели диагноз коронавирус, подтвердили 26 апреля «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Смольного. Ведомство собирает данные по умершим медработникам, у которых было подтверждено заражение COVID-19.

Накануне в телеграм-каналах появился «список памяти» скончавшихся в Петербурге медицинских работников: он состоял из четырех медсестер и врача-анестезиолога Александровской больницы Сергея Белошицкого.

«После того как появился этот «народный список», мы просто обзванивали учреждения, и некоторые говорили «да, это было». Учреждений много в городе, поэтому пока, возможно, не все сообщили, — рассказали в комздраве. — Комитет аккумулирует эту информацию, изучает ее, будет устанавливать связь смерти с «ковид». Также будет изучаться связь со служебными обязанностями».