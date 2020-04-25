В Петербурге от коронавируса впервые умер врач. «Заразился при исполнении врачебного долга»
В больнице имени Боткина скончался анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. Об этом сообщили 25 апреля в Елизаветинской больнице.
Белошицкий проработал в этой больнице 20 лет на отделении анестезиологии-реанимации №1.
«Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО несколько последних дней своей жизни. У Сергея Леонидовича – подтверждённый тест на covid-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», - говорится в сообщении.
Напомним, в Петербурге, по данным на утро 24 апреля, было 20 умерших от коронавируса (+3 случая за сутки).