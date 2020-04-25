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25.04.2020 01:28
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В Петербурге от коронавируса впервые умер врач. «Заразился при исполнении врачебного долга»

В больнице имени Боткина скончался анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. Об этом сообщили 25 апреля в Елизаветинской больнице.

Белошицкий проработал в этой больнице 20 лет на отделении анестезиологии-реанимации №1.

«Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО несколько последних дней своей жизни. У Сергея Леонидовича – подтверждённый тест на covid-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», - говорится в сообщении.

Напомним, в Петербурге, по данным на утро 24 апреля, было 20 умерших от коронавируса (+3 случая за сутки).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Анна Эстедт
Светлая память и благодарность родителям, супруге, что сделали его таким человеком.
Nafanka
Очень жаль! Два месяца лечили?! Это ТАК долго лечится это заболевание в больнице?!
artt
много кто до пенсии не доживает в стране.
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