Четыре пациента умерли в закрытом из-за коронавируса отделении петербургской клиники СЗГМУ Мечникова

После закрытия на карантин по коронавирусу в онкологическом отделении клиники на Пискаревском проспекте умерли четыре человека. Пациентов с подтвержденным COVID-19 переводят в другие стационары.



О летальных случаях в онкоотделении «Фонтанке» 26 апреля сообщили сотрудники клиники. По их словам, у большинства пациентов, запертых на обсервацию в 13-м павильоне, подтвержден коронавирус.

Ректор СЗГМУ Мечникова Сергей Сайганов подтвердил «Фонтанке» смерть четырех человек на отделении.

«Подтвержденный COVID-19 был только у одного умершего — тяжелого онкобольного. Он скончался после операции, — уточнил ректор. — У троих при вскрытии коронавирус не обнаружили».