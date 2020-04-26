Четыре пациента умерли в закрытом из-за коронавируса отделении петербургской клиники СЗГМУ Мечникова
После закрытия на карантин по коронавирусу в онкологическом отделении клиники на Пискаревском проспекте умерли четыре человека. Пациентов с подтвержденным COVID-19 переводят в другие стационары.
О летальных случаях в онкоотделении «Фонтанке» 26 апреля сообщили сотрудники клиники. По их словам, у большинства пациентов, запертых на обсервацию в 13-м павильоне, подтвержден коронавирус.
Ректор СЗГМУ Мечникова Сергей Сайганов подтвердил «Фонтанке» смерть четырех человек на отделении.
«Подтвержденный COVID-19 был только у одного умершего — тяжелого онкобольного. Он скончался после операции, — уточнил ректор. — У троих при вскрытии коронавирус не обнаружили».
По словам Сайганова, решение Роспотребнадзора закрыть два павильона клиники СЗГМУ на обсервацию — 13-й и 15-й — было правильным.
«Иначе зараженные расползлись бы по городу, — пояснил ректор. — Как только коронавирус подтверждается у пациента, его переводят в другой стационар».
В павильонах расположены онкоотделения, хирургические, реанимация. По данным «Фонтанки», подтвержденные диагнозы есть у пациентов обоих корпусов.
Отделения клиники СЗГМУ находятся на карантине с 16 апреля — предположительно после того, как коронавирус нашли у хирурга.
В Петербурге умер нейрохирург Александровской больницы Алексей Филиппов, у которого подтвердился COVID-19. Ранее стало известно о смерти его коллеги-анестезиолога Сергея Белошицкого и четырех медсестер.