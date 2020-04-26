FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +7
74.72р80.25р
СРОЧНО

В Петербурге умер второй врач с COVID-19

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.04.2020 14:15
2
Печать

Спецоперация по обезвреживанию муляжа взрывного устройства из бутылки, картошки и мобильника прошла в Тихвине. Жителей напугали с утра

Оперативные службы Ленобласти утром 26 апреля приехали в Тихвин проверять и обезвреживать похожую на взрывное устройство конструкцию. На месте обнаружили бутылку из-под молока с привязанным к ней мобильником и картофелиной.

О находке сообщает 47news. По информации издания, изучать самодельный муляж, который для устрашения неизвестные обмотали проводами, приехали спасатели, медики и взрывотехники. Внутри бутылки оказалась вода.

Емкость, картошку и мобильник обнаружили около 9 утра у одного из частных домов по Полевой-Кузнецкой улице. Они лежали недалеко от забора. На время работы специалистов с территории эвакуировали трёх женщин 24, 52 и 83 лет.

Находку направили на экспертизу. Её создателя теперь разыскивают.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

krasnonosov
Явно прослеживается белорусский след.
😷⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/maskkvid
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний