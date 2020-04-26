Спецоперация по обезвреживанию муляжа взрывного устройства из бутылки, картошки и мобильника прошла в Тихвине. Жителей напугали с утра

Оперативные службы Ленобласти утром 26 апреля приехали в Тихвин проверять и обезвреживать похожую на взрывное устройство конструкцию. На месте обнаружили бутылку из-под молока с привязанным к ней мобильником и картофелиной.



О находке сообщает 47news. По информации издания, изучать самодельный муляж, который для устрашения неизвестные обмотали проводами, приехали спасатели, медики и взрывотехники. Внутри бутылки оказалась вода.

Емкость, картошку и мобильник обнаружили около 9 утра у одного из частных домов по Полевой-Кузнецкой улице. Они лежали недалеко от забора. На время работы специалистов с территории эвакуировали трёх женщин 24, 52 и 83 лет.