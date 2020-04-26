Петербург выпал из тройки лидеров по заболеванию коронавирусом за сутки. В России количество заразившихся стало больше 80 тысяч

В Петербурге выявлен 151 новый случай заражения Covid-19 по состоянию на 26 апреля. Всего в России зарегистрировали 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах.



На первом месте продолжает оставаться Москва с 2971, на втором Московская область — 576. Третье в воскресенье заняла Нижегородская область, где появились 153 новых заболевших.

Всего за сутки зафиксировано 66 летальных исходов. Полностью выздоровели 517 человек.

К 26 апреля общее количество заболевших коронавирусом в РФ перевалило за 80 тысяч. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.