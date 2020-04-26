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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

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26.04.2020 12:10
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Петербург выпал из тройки лидеров по заболеванию коронавирусом за сутки. В России количество заразившихся стало больше 80 тысяч

В Петербурге выявлен 151 новый случай заражения Covid-19 по состоянию на 26 апреля. Всего в России зарегистрировали 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах.

На первом месте продолжает оставаться Москва с 2971, на втором Московская область — 576. Третье в воскресенье заняла Нижегородская область, где появились 153 новых заболевших.

Всего за сутки зафиксировано 66 летальных исходов. Полностью выздоровели 517 человек.

К 26 апреля общее количество заболевших коронавирусом в РФ перевалило за 80 тысяч. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

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Комментарии (48)

260758281
Половина популяции, говорите? В Питере 5 миллионов, половина 2,5 В день заболевают 200 (даже меньше человек Поделим 2500000 на 200 будет 12500 дней. Поделим на 365 (дней в году)... Не многовато ли будет лет? Вы согласны на самоизоляцию несколько десятков лет?
Виктор Карпов
Я не понимаю как считают процент смертности. 6767 выздоровело, 747 умерло получается 11 процентов как не крути. А все говорят о какой то средней температуре по больнице.
Mozg
Пока половина популяции не пополнит статистику перенёсших вирус, эта мыльная опера не закончится.
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