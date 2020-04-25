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25.04.2020 15:09
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Леонидов попал под "облаву" в Шуваловском парке: в полицию доставлены шестеро гулявших

В результате прогулки по Шуваловскому парку в отделе полиции оказался не только музыкант Максим Леонидов, его супруга и их собака, но и шесть жителей Петербурга. Об этом 25 апреля «Фонтанке» рассказал депутат городского ЗакСа Борис Вишневский.

По словам парламентария, все задержанные утверждают, что никаких запрещающих табличек на входе на территорию зеленой зоны не было, а значит они не могли знать о запрете на ее посещение.

Ранее «Фонтанка» писала, что в отношении Максима Леонидова был составлен административный протокол по статье 8_6-1, которая, в частности, предусматривает ответственность за необеспечение режима самоизоляции и влечет наложение штрафа в размере четырех тысяч рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260638651
Ну так Борис Вишневский давеча требовал от губернатора выделить деньги на помощь гражданам и МСБ - вот они и собирают деньги для выполнения поручений.
муматор
вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями полицаи устраивают облавы на граждан. Ну да, так же проще.
260764931
Вот именно, что под облаву...на рыжих и лысых...
Если бы постоянно контролировали а не устраивали облаву раз в неделю то всё было бы понятно, а так одни обиды только...
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