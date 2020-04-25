Леонидов попал под "облаву" в Шуваловском парке: в полицию доставлены шестеро гулявших

В результате прогулки по Шуваловскому парку в отделе полиции оказался не только музыкант Максим Леонидов, его супруга и их собака, но и шесть жителей Петербурга. Об этом 25 апреля «Фонтанке» рассказал депутат городского ЗакСа Борис Вишневский.



По словам парламентария, все задержанные утверждают, что никаких запрещающих табличек на входе на территорию зеленой зоны не было, а значит они не могли знать о запрете на ее посещение.

Ранее «Фонтанка» писала, что в отношении Максима Леонидова был составлен административный протокол по статье 8_6-1, которая, в частности, предусматривает ответственность за необеспечение режима самоизоляции и влечет наложение штрафа в размере четырех тысяч рублей.