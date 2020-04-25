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25.04.2020 14:40
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Максима Леонидова с женой отпустили из отдела полиции в Петербурге

Музыканта Максима Леонидова отпустили из отдела полиции, сообщил депутат ЗаКСа Борис Вишневский.

Как уточнили «Фонтанке» 25 апреля в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, протокол в отношении него был составлен по статье 8_6-1, которая, в частности, предусматривает ответственность за необеспечение режима самозоляции. Она влечет наложение штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей. За повторное нарушение физлицу придется отдать уже на тысячу больше.

Ранее сам Леонидов рассказал, что гулял с собакой и женой в Шуваловском парке. Но был вместе с другими прохожими задержан и доставлен в полицию

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Комментарии (15)

Nationalverrater_2
Скрепоносы чото завыли. Евреи им парадную засхххххх, не иначе. Не даёт им житья Леонидов, который всяко лучшие хиты лабает , чем ваш приблатнёный клоун Швепс хрипатые завывания
Павел Михайлов
В который раз спрашиваю. Как наказали Макарова, который заставил открыть Исаакий для службы, и сам там был?
Локс
Да задрали уже этим Деонидовым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал южной итальянской области Апулия 8 тонн медицинских материалов, включая маски, в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Facebook Микеле Эмильяно, губернатор Апулии. Может, это обсудим? Или уже слов нет?
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