Максима Леонидова с женой отпустили из отдела полиции в Петербурге
Музыканта Максима Леонидова отпустили из отдела полиции, сообщил депутат ЗаКСа Борис Вишневский.
Как уточнили «Фонтанке» 25 апреля в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, протокол в отношении него был составлен по статье 8_6-1, которая, в частности, предусматривает ответственность за необеспечение режима самозоляции. Она влечет наложение штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей. За повторное нарушение физлицу придется отдать уже на тысячу больше.
Ранее сам Леонидов рассказал, что гулял с собакой и женой в Шуваловском парке. Но был вместе с другими прохожими задержан и доставлен в полицию