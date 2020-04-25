Музыкант Максим Леонидов рассказал «Фонтанке», что оказался в полиции после прогулки с собакой и женой в Шуваловском парке.



«Мы гуляли с собакой в Шуваловском парке. Подъехал автомобиль полиции. Нас с супругой и собакой, а также с другими прохожими, погрузили в него. И отвезли в отдел полиции. Сейчас здесь составляют протокол», — сообщил он 25 апреля.