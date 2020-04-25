Забрали вместе с собакой и женой: Максим Леонидов из «Секрета» рассказал о задержании в Петербурге
Музыкант Максим Леонидов рассказал «Фонтанке», что оказался в полиции после прогулки с собакой и женой в Шуваловском парке.
«Мы гуляли с собакой в Шуваловском парке. Подъехал автомобиль полиции. Нас с супругой и собакой, а также с другими прохожими, погрузили в него. И отвезли в отдел полиции. Сейчас здесь составляют протокол», — сообщил он 25 апреля.
По его словам, никаких грубостей себе полицейские не позволяли, но были настойчивы в своем желании доставить их в отдел. На его предложение поговорить с депутатом ЗакСа Борисом Вишневским ответили отказом. Сейчас лидер фракции "Яблоко" также едет в отдел полиции разбираться в ситуации.
Напомним, ЗакС Петербурга одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции в начале апреля. 20 апреля Смольный и МВД подписали соглашение о привлечении к ответственности нарушителей режима повышенной готовности.
Ограничения предусматривают штраф в 4 тысячи рублей, а за повторное нарушение физлицу придется отдать уже на тысячу больше. Для должностных лиц штраф составит 40 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.