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25.04.2020 13:11
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Забрали вместе с собакой и женой: Максим Леонидов из «Секрета» рассказал о задержании в Петербурге

Музыкант Максим Леонидов рассказал «Фонтанке», что оказался в полиции после прогулки с собакой и женой в Шуваловском парке.

«Мы гуляли с собакой в Шуваловском парке. Подъехал автомобиль полиции. Нас с супругой и собакой, а также с другими прохожими, погрузили в него. И отвезли в отдел полиции. Сейчас здесь составляют протокол», — сообщил он 25 апреля.

По его словам, никаких грубостей себе полицейские не позволяли, но были настойчивы в своем желании доставить их в отдел. На его предложение поговорить с депутатом ЗакСа Борисом Вишневским ответили отказом. Сейчас лидер фракции "Яблоко" также едет в отдел полиции разбираться в ситуации.

Напомним, ЗакС Петербурга одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции в начале апреля. 20 апреля Смольный и МВД подписали соглашение о привлечении к ответственности нарушителей режима повышенной готовности.

Ограничения предусматривают штраф в 4 тысячи рублей, а за повторное нарушение физлицу придется отдать уже на тысячу больше. Для должностных лиц штраф составит 40 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (79)

Оппозитор
Конечно, ежемать с площадки не заберешь ведь в обезьянник, она ж с дитем, так по пвркам на собачников охотятся твари в погонах.
pechkin2019
Она ехала на бобике,
Я с бобиком гулял,
Прохладным утром, средь нежаркого дня.
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она,
Но оглянулась и я немного попал.
9876543
Экстремалам без собаки и жены жить не запретишь.
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