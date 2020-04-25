В Петербурге задержали звезду бит-квартета «Секрет». Максима Леонидова везут в полицию
Музыканта и певца Максима Леонидова задержали в Петербурге 25 апреля. Как стало известно «Фонтанке», основателя бит-квартета «Секрет» везут в 39-й отдел полиции.
Как рассказал нашему изданию депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, причиной стала прогулка музыканта в Шуваловском парке в Выборгском районе Петербурга.
Напомним, ЗакС Петербурга одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции в начале апреля. 20 апреля Смольный и МВД подписали соглашение о привлечении к ответственности нарушителей режима повышенной готовности.
Ограничения предусматривают штраф в 4 тысячи рублей, а за повторное нарушение физлицу придется отдать уже на тысячу больше. Для должностных лиц штраф составит 40 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.
Максим Леонидович Леонидов (род. 13 февраля 1962 года, Ленинград) — советский и российский музыкант, певец, актёр театра и кино, автор песен и телеведущий. Известен как один из основателей и участник бит-квартета «Секрет», а впоследствии и как сольный исполнитель.