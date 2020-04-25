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25.04.2020 12:48
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В Петербурге задержали звезду бит-квартета «Секрет». Максима Леонидова везут в полицию

Музыканта и певца Максима Леонидова задержали в Петербурге 25 апреля. Как стало известно «Фонтанке», основателя бит-квартета «Секрет» везут в 39-й отдел полиции.

Как рассказал нашему изданию депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, причиной стала прогулка музыканта в Шуваловском парке в Выборгском районе Петербурга.

Фото: архив «Фонтанки»

Напомним, ЗакС Петербурга одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции в начале апреля. 20 апреля Смольный и МВД подписали соглашение о привлечении к ответственности нарушителей режима повышенной готовности.

Ограничения предусматривают штраф в 4 тысячи рублей, а за повторное нарушение физлицу придется отдать уже на тысячу больше. Для должностных лиц штраф составит 40 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Максим Леонидович Леонидов (род. 13 февраля 1962 года, Ленинград) — советский и российский музыкант, певец, актёр театра и кино, автор песен и телеведущий. Известен как один из основателей и участник бит-квартета «Секрет», а впоследствии и как сольный исполнитель.

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Комментарии (26)

9876543
Что так все недовольны? Сиди дома и не вякай - что проще? Живи без лишних движений - незаконных во имя общего блага. Что? так трудно? Столько вони неадекватной на фонтанке. Уже властителя приплели не к месту.
MDD
Патрульный Петров? )
petvov
Да и кроме депутата Вишневского, дай бог ему здоровья, всем остальным (депутатам)
вобще дела ни до чего нет? Кого мы выбрали... ипи кого не выбрали. Как все прорисовалось на фоне трудностей.
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