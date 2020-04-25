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25.04.2020 14:04
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Российские Су-27 сопроводили истребитель ВВС Бельгии над Балтийским морем

Два российских истребителя Су-27 сопроводили над Балтикой самолет F-16 военно-воздушных сил Бельгии. Об этом сообщает 25 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Воздушное судно, которое направлялось в сторону государственных границ России, самолеты Балтийского флота обнаружили над нейтральными водами в минувшую пятницу.

Для проверки цели в воздух поднялись два российских Су-27: пилоты при сближении установили принадлежность самолета к ВВС Бельгии и взяли F-16 на сопровождение. После изменения курса этого самолета в сторону от России истребители продолжили выполнять плановые учебно-боевые задачи.

Пилоты выполняли полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, уточнили в пресс-служба Балтфлота.

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Комментарии (5)

Brevnault
Скукота. Когда мы увидим заголовки "Российские Су-27 сопроводили истребитель ВВС Бельгии в последний путь"?
First
Надо было сбить, в связи с угрозой распространения коронавируса
yar_5e4cc335310b6
А эскадрилья су-27 не может отогнать короновирус от наших границ?
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