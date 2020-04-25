Российские Су-27 сопроводили истребитель ВВС Бельгии над Балтийским морем

Два российских истребителя Су-27 сопроводили над Балтикой самолет F-16 военно-воздушных сил Бельгии. Об этом сообщает 25 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Воздушное судно, которое направлялось в сторону государственных границ России, самолеты Балтийского флота обнаружили над нейтральными водами в минувшую пятницу.

Для проверки цели в воздух поднялись два российских Су-27: пилоты при сближении установили принадлежность самолета к ВВС Бельгии и взяли F-16 на сопровождение. После изменения курса этого самолета в сторону от России истребители продолжили выполнять плановые учебно-боевые задачи.