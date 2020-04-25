В Москве новый рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве за сутки выздоровели от коронавируса три сотни человек. Это новый рекорд.



«Количество выздоровевших в последние дни растет быстрым темпом. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 312 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3047», — цитирует Ракову 25 апреля оперштаб Москвы.

Последний рекорд был установлен накануне, 24 апреля, тогда в столице выздоровели сразу 287 пациентов.