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25.04.2020 10:25
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В Москве новый рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве за сутки выздоровели от коронавируса три сотни человек. Это новый рекорд.

«Количество выздоровевших в последние дни растет быстрым темпом. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 312 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3047», — цитирует Ракову 25 апреля оперштаб Москвы.

Последний рекорд был установлен накануне, 24 апреля, тогда в столице выздоровели сразу 287 пациентов.

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Комментарии (9)

Mozg
в Петербурге за вчерашний день количество выздоровевших 17% от количества новозаразившихся.

То есть 10 дней назад среди сдавших тесты сколько-то было признано заразившимися, сколько-то выздоровевшими.
Процент выздоровевших растёт с каждым днём.
И это данные 10и дневной давности, когда был взят анализ.
Это означает, карантин пора отменять
AKM
Выздоравливают как мухи!
Alexander_5e4cfced16b74
так теперь каждый день такой рекорд будет )) если средний срок лечения\госпитализации две недели - то чем больше госпитализировали, тем больше "вылечившихся" )
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