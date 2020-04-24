Кокорин: Если плохо поговорим с «Зенитом» о новом контракте, хочу перейти в «Рому»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о желании сыграть за границей. В интервью каналу «КраСава» на YouTube в пятницу, 24 апреля, он подчеркнул, что хотел бы перейти в итальянскую «Рому».



«Из «Локо» со мной никто не связывался. Есть люди, которые находятся в Италии от меня. Они в курсе всего, есть большой интерес от трёх клубов. Если всё правда, то может быть очень интересно. Все три клуба — топовые клубы для меня. «Ювентуса» нет. «Милан», «Интер», «Наполи»? Что-то рядом, один ты угадал. Я в «Рому» хочу, она есть в этом списке», — сказал Кокорин.

