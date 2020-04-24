Кокорин: Если плохо поговорим с «Зенитом» о новом контракте, хочу перейти в «Рому»
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о желании сыграть за границей. В интервью каналу «КраСава» на YouTube в пятницу, 24 апреля, он подчеркнул, что хотел бы перейти в итальянскую «Рому».
«Из «Локо» со мной никто не связывался. Есть люди, которые находятся в Италии от меня. Они в курсе всего, есть большой интерес от трёх клубов. Если всё правда, то может быть очень интересно. Все три клуба — топовые клубы для меня. «Ювентуса» нет. «Милан», «Интер», «Наполи»? Что-то рядом, один ты угадал. Я в «Рому» хочу, она есть в этом списке», — сказал Кокорин.
В то же время нападающий подчеркнул, что его потенциальный отъезд зависит от того, что ему предложит «Зенит» на переговорах о новом контракте. Соглашение футболиста с петербуржцами заканчивается в конце текущего сезона.
«Возвращение в Питер зависит от «Зенита». Если предложат новое соглашение, и это будут хорошие условия, мы сядем и обговорим его с клубом. Какой вариант выберу, если «Рома» и «Зенит» предложат контракт? Я по-прежнему люблю Питер. Если сядем, поговорим хорошо, то, конечно, выберу Питер. Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как «Рома», — большая мечта», — заявил Кокорин.
Напомним, в октябре 2018-го Кокорин вместе со своим братом, другом и другим футболистом Павлом Мамаевым были задержаны за драку в центре Москвы. В мае 2019 года их отправили в колонию. 17 сентября молодые люди покинули колонию по УДО.
Кокорин вернулся в расположение «Зенита», но в феврале был отдан в аренду в ФК «Сочи». За южный клуб он отыграл в четырех матчах Российской премьер-лиги. В его активе 3 мяча и 2 результативные передачи.
Ранее Андрей Аршавин заявил, что «Зениту» надо продавать Сердара Азмуна в итальянскую «Рому» и подписывать Кокорина.