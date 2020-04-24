FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
74.72р80.25р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
24.04.2020 23:12
2
Печать

Аршавин: «Зениту» надо продавать Азмуна и возвращать Кокорина

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин в эфире программы «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ» в пятницу, 24 апреля, прокомментировал интерес итальянских клубов к форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну.

«Если «Наполи» предложит 35 млн евро за Азмуна, надо продавать. Нужно возвращать Александра Кокорина из «Сочи» и продавать Азмуна — вот мой рецепт для «Зенита». «Наполи» — классная команда, уровень Азмуна ей соответствует. Кокорин точно не слабее Азмуна. Что касается Дзюбы, то ему уже поздно уезжать за границу. Он взрослый и точно будет ещё востребован в России. Так как Евро перенесли на год, то у него ещё на год мотивация точно останется. Ему надо было уезжать после ЧМ-2018. Сейчас, на мой взгляд, смысла уже нет», — подчеркнул Аршавин.

Ранее сразу несколько источников, как в Италии, так и в России, сообщили об интересе к Азмуну со стороны «Наполи». Отмечалось, что неаполитанцы готовы заплатить за него 30-35 млн евро, а самому игроку предложить пятилетний контракт. Кокорин же до конца сезона находится в аренде в футбольном клубе «Сочи». Его контракт с «Зенитом» также истекает в конце сезона. Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что Кокорин хочет продолжить играть за сине-бело-голубых.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Sibir_5e4d67bbb7aea
бухать не с кем?
261052481
⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/maskaa
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний