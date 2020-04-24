Аршавин: «Зениту» надо продавать Азмуна и возвращать Кокорина

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин в эфире программы «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ» в пятницу, 24 апреля, прокомментировал интерес итальянских клубов к форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну.



«Если «Наполи» предложит 35 млн евро за Азмуна, надо продавать. Нужно возвращать Александра Кокорина из «Сочи» и продавать Азмуна — вот мой рецепт для «Зенита». «Наполи» — классная команда, уровень Азмуна ей соответствует. Кокорин точно не слабее Азмуна. Что касается Дзюбы, то ему уже поздно уезжать за границу. Он взрослый и точно будет ещё востребован в России. Так как Евро перенесли на год, то у него ещё на год мотивация точно останется. Ему надо было уезжать после ЧМ-2018. Сейчас, на мой взгляд, смысла уже нет», — подчеркнул Аршавин.

