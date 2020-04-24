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24.04.2020 19:48
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Фонд «Линия жизни» помог сотому ребёнку пройти протонную терапию в петербургском медцентре

Благодаря помощи фонда «Линия жизни» 8-летний Семён из Барнаула начал курс протонной лучевой терапии в петербургском Центре им. Березина. Он стал сотым ребёнком, которому фонд оказал поддержку в получении данного лечения по программе «Протонная терапия». Это очень дорогая процедура, на которую получить квоту крайне сложно.

Лечение протонами является самым щадящим методом борьбы со злокачественными образованиями. Терапия также сводит к минимуму риск вторичных раков, которые нередко развиваются через 10–15 лет после курса традиционной лучевой терапии. Протонная терапия также незаменима для облучения неоперабельных опухолей и новообразований, расположенных в непосредственной близости к жизненно важным органам. По данным научных исследований, её эффективность в лечении некоторых опухолей головного мозга достигает 90–95%.

Протонная терапия проводится в Центре протонной терапии Медицинского института имени Сергея Березина (МИБС) в Санкт-Петербурге. Стоимость курса лечения здесь в 3–5 раз ниже, чем в протонных центрах Европы и США, но остаётся очень высокой — более 2 млн рублей. Квоты на протонную терапию с 2018 года для своих жителей выделяют всего несколько регионов: Санкт-Петербург, Москва, Московская и Ленинградская области. С 2020 года правительство РФ включило протонную терапию в перечень высокотехнологичной помощи (ВМП), финансируемой из фонда ОМС. Предполагается, что протонный центр МИБС сможет в этом году оказать по госпрограмме ВМП помощь 600 пациентам, однако финансирование до сих пор не открыто.

Поэтому семьям с детьми, нуждающимися в протонной терапии, по-прежнему нужна финансовая поддержка. Часто для родителей больного онкологией ребёнка протонная терапия становится последней надеждой и спасением, а для самого маленького пациента — единственным шансом выжить.

БФ «Линия жизни» — единственный благотворительный фонд, который занимается протонной терапией как методом лечения детей с онкологией в таком большом объеме. «Мы делаем доступной для тяжелобольных детей высокотехнологичную медицину мирового уровня. Своего первого «протонного» ребенка мы взяли в программу в августе 2019 года. За девять месяцев фонд оказал помощь и улучшил качество жизни 100 детей», — сказала президент благотворительного фонда Фаина Захарова.

На программу «Протонная терапия» фонд в общей сложности уже выделил 205 млн рублей. И продолжит её реализацию.

Семён Мирской из Барнаула стал сотым ребёнком, которого фонд «Линия жизни» взял в программу лечения. У мальчика анапластическая плеоморфная ксантоастроцитома. Ему была сделана операция по удалению опухоли мозга. В соответствии с современными протоколами следующим этапом лечения должен стать курс лучевой терапии. Однако облучение традиционно применяемыми «лучами» (фотонами) задело бы ряд важных структур в головном мозге Семёна, в том числе — зрительные и слуховые нервы, что могло привести к частичной или полной потере зрения и слуха. Единственным на сегодня вариантом лечения, при котором возможно окончательно разрушить клетки рака, не навредив маленькому пациенту, является протонная терапия.

В фонде отметили, что, несмотря на режим самоизоляции в связи с пандемией Covid-19, протонный центр МИБС, не приостановил свою работу.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования и медицинские исследования.

Основные программы фонда — это протонная терапия, лазерная хирургия, восстановительное лечение и эндопротезирование локтевых суставов у детей с врожденным плечелучевым синостозом. Фонд финансирует приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования и молекулярно-генетические обследования.

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Комментарии (2)

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Pilat
А вот кто ни будь хоть раз видел, из чего складывается такая стоимость?
Такое впечатление, что они после каждого пациента разрушают комнату с облучателем и строят её заново.
И снова у меня вопрос - почему хотя бы за детей наше государство не платит?
Может стоит прощать долги другим странам в обмен на оплату ими таких операций? Им это всяко дешевле, чем долг отдавать.
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