Фонд «Линия жизни» помог сотому ребёнку пройти протонную терапию в петербургском медцентре

Благодаря помощи фонда «Линия жизни» 8-летний Семён из Барнаула начал курс протонной лучевой терапии в петербургском Центре им. Березина. Он стал сотым ребёнком, которому фонд оказал поддержку в получении данного лечения по программе «Протонная терапия». Это очень дорогая процедура, на которую получить квоту крайне сложно. Лечение протонами является самым щадящим методом борьбы со злокачественными образованиями. Терапия также сводит к минимуму риск вторичных раков, которые нередко развиваются через 10–15 лет после курса традиционной лучевой терапии. Протонная терапия также незаменима для облучения неоперабельных опухолей и новообразований, расположенных в непосредственной близости к жизненно важным органам. По данным научных исследований, её эффективность в лечении некоторых опухолей головного мозга достигает 90–95%.

Протонная терапия проводится в Центре протонной терапии Медицинского института имени Сергея Березина (МИБС) в Санкт-Петербурге. Стоимость курса лечения здесь в 3–5 раз ниже, чем в протонных центрах Европы и США, но остаётся очень высокой — более 2 млн рублей. Квоты на протонную терапию с 2018 года для своих жителей выделяют всего несколько регионов: Санкт-Петербург, Москва, Московская и Ленинградская области. С 2020 года правительство РФ включило протонную терапию в перечень высокотехнологичной помощи (ВМП), финансируемой из фонда ОМС. Предполагается, что протонный центр МИБС сможет в этом году оказать по госпрограмме ВМП помощь 600 пациентам, однако финансирование до сих пор не открыто. Поэтому семьям с детьми, нуждающимися в протонной терапии, по-прежнему нужна финансовая поддержка. Часто для родителей больного онкологией ребёнка протонная терапия становится последней надеждой и спасением, а для самого маленького пациента — единственным шансом выжить. БФ «Линия жизни» — единственный благотворительный фонд, который занимается протонной терапией как методом лечения детей с онкологией в таком большом объеме. «Мы делаем доступной для тяжелобольных детей высокотехнологичную медицину мирового уровня. Своего первого «протонного» ребенка мы взяли в программу в августе 2019 года. За девять месяцев фонд оказал помощь и улучшил качество жизни 100 детей», — сказала президент благотворительного фонда Фаина Захарова.