С приходом весны и наступлением теплой погоды инспекторам ДПС приходится ловить «гонщиков» не только на автомобилях. В Московском районе Петербурга вечером 23 апреля гонялись за мотоциклистом.



Как сообщает 24 апреля «Дорожный инспектор», в половине восьмого часа вечера у дома 184 по Московскому проспекту сотрудники ОБ ДПС №1 ГИБДД попытались остановить мотоцикл с нечитаемыми номерами. Однако водитель байка требование об остановке проигнорировал и прибавил скорости, пытаясь скрыться по соседним улицам.