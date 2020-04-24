Мотоциклист устроил гонки с полицией по Московскому «из-за грязных номеров». Насобирал 13 протоколов
С приходом весны и наступлением теплой погоды инспекторам ДПС приходится ловить «гонщиков» не только на автомобилях. В Московском районе Петербурга вечером 23 апреля гонялись за мотоциклистом.
Как сообщает 24 апреля «Дорожный инспектор», в половине восьмого часа вечера у дома 184 по Московскому проспекту сотрудники ОБ ДПС №1 ГИБДД попытались остановить мотоцикл с нечитаемыми номерами. Однако водитель байка требование об остановке проигнорировал и прибавил скорости, пытаясь скрыться по соседним улицам.
Во время погони нарушитель выезжал на встречную полосу и неоднократно проезжал на красный сигнал светофора. Во дворах на Кузнецовской улице молодой человек бросил мотоцикл и попытался сделать вид, что он пешеход.
Мотоциклиста задержали, им оказался 22-летний житель Колпино. Полиции он пояснил, что «уезжал из-за грязных ГРЗ». В итоге кроме протокола за замазанный грязью номер (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ) на него составили 9 протоколов за проезд на красный (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ), 2 протокола за выезд на «встречку» (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) и протокол за невыполнение требований об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ).