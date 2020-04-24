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24.04.2020 18:27
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Мотоциклист устроил гонки с полицией по Московскому «из-за грязных номеров». Насобирал 13 протоколов

С приходом весны и наступлением теплой погоды инспекторам ДПС приходится ловить «гонщиков» не только на автомобилях. В Московском районе Петербурга вечером 23 апреля гонялись за мотоциклистом.

Как сообщает 24 апреля «Дорожный инспектор», в половине восьмого часа вечера у дома 184 по Московскому проспекту сотрудники ОБ ДПС №1 ГИБДД попытались остановить мотоцикл с нечитаемыми номерами. Однако водитель байка требование об остановке проигнорировал и прибавил скорости, пытаясь скрыться по соседним улицам.

«Дорожный инспектор»

Во время погони нарушитель выезжал на встречную полосу и неоднократно проезжал на красный сигнал светофора. Во дворах на Кузнецовской улице молодой человек бросил мотоцикл и попытался сделать вид, что он пешеход.

Мотоциклиста задержали, им оказался 22-летний житель Колпино. Полиции он пояснил, что «уезжал из-за грязных ГРЗ». В итоге кроме протокола за замазанный грязью номер (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ) на него составили 9 протоколов за проезд на красный (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ), 2 протокола за выезд на «встречку» (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) и протокол за невыполнение требований об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ).

Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (3)

kusto
"попытался сделать вид, что он пешеход"
Теперь вид можно не делать.
260644721
Как сообщает 24 апреля «Дорожный инспектор», в половине восьмого часа вечера...
Это в будущем произошло?
Αнатолий Κононов
не уйти на моте от цветных просто позор, как он с этим в Колпино появится?
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