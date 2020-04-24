Трех пациентов с СOVID-19, скончавшихся в больнице Боткина, подвело сердце
Комздрав рассказал о трех жителях Петербурга, данные о смерти которых 24 апреля дал оперативный штаб борьбы с коронасирусом.
По данным ведомства, 72-летняя женщина, 73-летний мужчина и 81-летний мужчина скончались 13 и 14 апреля от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19.
Все пациенты скончались в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина», были пожилого возраста и имели сопутствующие заболевания.
В Петербурге на 24 апреля скончались 20 человек с коронавирусом. Всего в городе СOVID-19 был поставлен 2711 пациентам.