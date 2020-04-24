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24.04.2020 15:46
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Трех пациентов с СOVID-19, скончавшихся в больнице Боткина, подвело сердце

Комздрав рассказал о трех жителях Петербурга, данные о смерти которых 24 апреля дал оперативный штаб борьбы с коронасирусом.

По данным ведомства, 72-летняя женщина, 73-летний мужчина и 81-летний мужчина скончались 13 и 14 апреля от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19.

Все пациенты скончались в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина», были пожилого возраста и имели сопутствующие заболевания.

В Петербурге на 24 апреля скончались 20 человек с коронавирусом. Всего в городе СOVID-19 был поставлен 2711 пациентам.

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Комментарии (8)

261052481
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Samal_5e4d4df31fec5
А чем их лечили? А какие побочные эффекты у "лекарства"?
mag
А не из-за того ли они скончались, что Боткинская не предназначена для лечения сердечников?

И как бы теперь врачи на коронавирус не стали списывать врачебные ошибки! Типа если таблеточки перепутали, ну так "мы не виноваты, это всё коронавирус".
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