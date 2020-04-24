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В СПб снова больше 200 заболевших и трех погибших

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24.04.2020 10:37
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В Петербурге опять выросла статистика заболевания коронавирусом за сутки. Второй раз на неделе она больше 200, и четвертый день подряд трое погибших

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Петербург вернулся в тройку лидеров с 252 заболевшими.

Общее число заболевших COVID-2019 в России выросло до 68 622, сообщает 24 апреля оперативный штаб.

Больше всего инфицированных снова в столице — 2957 случаев, за которой следует Московская область с 611. На третьей строчке Санкт-Петербург, где нашли еще 253 заразившихся. Всего в городе 2711 случаев.

В Петербурге уже 20 погибших. В комздраве «Фонтанке» подтвердили еще три летальных исхода. Выздоровело 411 человек. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8778 человек.

Всего в РФ скончалось 615 человек с коронавирусом. Выздоровело уже 5568 заболевших

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Комментарии (50)

Вот тут все внятно про российскую статистику COVID https://blog.newsru.com/article/22apr2020/covid_story
Mozg
На самом деле всё не так плохо, как пугают. Смертность по прежнему меньше 0,9% по России. А в Петербурге ещё меньше.....

Нас пугают уже месяц про горы трупов. Правда тех пугальщиков давно не видно на форуме.

Неуклонно растёт число выздоравливающих. В процентном соотношении. Уже 15% от заболевших по Петербургу.
Живу в провинции Варесе в Ломбардии. В нашей провинции, наименее пострадавшей из всей Ломбарди, на сегодня 2340 подтвержденных и 298 умерших от COVID. Наши больницы Не перегружены, как, например в Бергамо. Не сложно сделать выводы о российской официальной статистике летальности?
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