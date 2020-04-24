В Петербурге опять выросла статистика заболевания коронавирусом за сутки. Второй раз на неделе она больше 200, и четвертый день подряд трое погибших

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Петербург вернулся в тройку лидеров с 252 заболевшими.

Общее число заболевших COVID-2019 в России выросло до 68 622, сообщает 24 апреля оперативный штаб.

Больше всего инфицированных снова в столице — 2957 случаев, за которой следует Московская область с 611. На третьей строчке Санкт-Петербург, где нашли еще 253 заразившихся. Всего в городе 2711 случаев.

В Петербурге уже 20 погибших. В комздраве «Фонтанке» подтвердили еще три летальных исхода. Выздоровело 411 человек. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8778 человек.