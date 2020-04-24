За «коронавирусный» фейк петербуржец наказан с 50-процентной скидкой. Он рассказал, как уползал из Мурино

Общественно значимым стал комментарий Писарева в группе «Девяткино LIVE Мурино» в социальной сети «ВКонтакте». На вопрос о том, можно ли в условиях самоизоляции беспрепятственно въехать в Мурино из других районов Ленобласти, пользователь ответил шуткой. Якобы закрыто всё, сам спасался ползком и перебежками, был ранен в ногу, к тому же будто бы видел полицию и Росгвардию.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 24 апреля мировой суд 82 участка привлёк Виталия Писарева к административной ответственности за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Опрометчивая шутка в социальной сети на фоне пандемии обернулась для петербуржца штрафом за злоупотребление информацией. Суд счёл минимальное наказание для юмориста чрезмерным.

Его комментарий приобрёл неожиданную популярность и был прочитан сотрудниками Генпрокуратуры РФ. В ведомстве юмора не оценили, сведения проверили со всей серьёзностью, в том числе запросив комментарий у ЗВО, хотя военных Писарев не поминал. Достоверность информации не подтвердилась.

Шутнику вменили часть 9 статьи 13.15 КоАП, которая предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Судья решила обойтись без драконовских наказаний и назначила штраф в 15 тысяч рублей.

«Писарев вину признал частично», — уточнили в пресс-службе.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об ограничении передвижения по территории области из-за коронавируса 30 марта. На следующий день на въезде в Мурино расставили посты ДПС, но гостей не разворачивали.