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24.04.2020 13:38
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Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Банк России снизил учетную ставку на 50 процентных пунктов до 5,5% годовых. Об этом 24 апреля сообщается на сайте регулятора.

«Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем», - говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор признает, что ситуация “кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте”. В частности, на решение снизить ставку повлияли ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, негативно отражающиеся на экономической активности. При этом в релизе Банка России отмечается, что ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после особенно высокой волатильности в марте 2020 года.

Последний раз Центробанк изменил учетную ставку в начале февраля 2020 года, снизив ее на 0,25% до 6% годовых. Это было шестое снижение показателя подряд.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
прикольная ситуация: деньги любые в стране есть и много, а рынков практически нет, кроме, жрачки, гречки и туалетной бумаги)))) круто рулим)))
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