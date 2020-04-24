Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Банк России снизил учетную ставку на 50 процентных пунктов до 5,5% годовых. Об этом 24 апреля сообщается на сайте регулятора.



«Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем», - говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор признает, что ситуация “кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте”. В частности, на решение снизить ставку повлияли ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, негативно отражающиеся на экономической активности. При этом в релизе Банка России отмечается, что ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после особенно высокой волатильности в марте 2020 года.