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24.04.2020 13:35
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Александр Дрозденко в прямом эфире на "Фонтанке"

отвечает на вопросы

Прямо сейчас в нашей группе во «ВКонтакте» проходит прямой эфир с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Тема беседы - как безопасно добраться на майских праздниках до своих дачных участков и не нарушить при этом режим самоизоляции, который действует и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области.

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