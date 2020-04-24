Министр здравоохранения Амурской области ушла по собственному желанию
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба правительства региона 24 апреля.
«Евгения Сергеевна Жарновникова покидает пост министра здравоохранения Амурской области по собственному желанию», — говорится в сообщении.
С 27 апреля исполняющим обязанности министра здравоохранения станет Светлана Леонтьева, которая ранее занимала должность первого заместителя министра здравоохранения региона.
До назначения Леонтьева на протяжении четырех лет возглавляла Амурский областной онкологический диспансер, до этого являлась заместителем главного врача Амурской областной клинической больницы.
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