Россиянам могут разрешить выйти из самоизоляции на майские праздники. Но только на картошку и велодорожку
Совет по правам человека при президенте России планирует предложить правительству РФ немного ослабить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом на период майских праздников. О намерении СПЧ 24 апреля стало известно «Коммерсанту».
По словам главы совета Валерия Фадеева, в числе предложений — допуск россиян на посадку картофеля.
«Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться. Сейчас мы изучаем ситуацию в регионах по введению ограничений на передвижение, чтобы понять, насколько наши предложения могут быть распространены на всей территории России», — пояснил Фадеев.
СПЧ также разрабатывает инициативу введения так называемого «зеленого пропуска», представляющего собой разрешение на одиночные утренние пробежки и велопрогулки.
«Пусть жители Москвы катаются на велодорожках, в которые вложен не один миллион рублей», — добавил сторонник этой меры и член СПЧ Иван Засурский, с которым поговорил «Коммерсант».
Если последняя инициатива будет успешно опробована в столице, ее распространят на другие регионы страны.
Однако введение подобных послаблений одобряют не все члены СПЧ. Некоторые из них опасаются — это может привести к тому, что люди станут заниматься спортом в парах или даже группами.
Напомним, с середины апреля в Москве действует система цифровых пропусков. На днях о решении ввести ее в других регионах страны сообщили в Минкомсвязи РФ.