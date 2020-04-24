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24.04.2020 10:44
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Россиянам могут разрешить выйти из самоизоляции на майские праздники. Но только на картошку и велодорожку

Совет по правам человека при президенте России планирует предложить правительству РФ немного ослабить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом на период майских праздников. О намерении СПЧ 24 апреля стало известно «Коммерсанту».

По словам главы совета Валерия Фадеева, в числе предложений — допуск россиян на посадку картофеля.

«Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться. Сейчас мы изучаем ситуацию в регионах по введению ограничений на передвижение, чтобы понять, насколько наши предложения могут быть распространены на всей территории России», — пояснил Фадеев.

СПЧ также разрабатывает инициативу введения так называемого «зеленого пропуска», представляющего собой разрешение на одиночные утренние пробежки и велопрогулки.

«Пусть жители Москвы катаются на велодорожках, в которые вложен не один миллион рублей», — добавил сторонник этой меры и член СПЧ Иван Засурский, с которым поговорил «Коммерсант».

Если последняя инициатива будет успешно опробована в столице, ее распространят на другие регионы страны.

Однако введение подобных послаблений одобряют не все члены СПЧ. Некоторые из них опасаются — это может привести к тому, что люди станут заниматься спортом в парах или даже группами.

Напомним, с середины апреля в Москве действует система цифровых пропусков. На днях о решении ввести ее в других регионах страны сообщили в Минкомсвязи РФ.

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Комментарии (13)

Αнатолий Κононов
вздыхать и думать про себя , когда же черт возьмет тебя
Локс
С мешком картошки - на велодорожку! Ура!
261049281
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