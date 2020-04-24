Россиянам могут разрешить выйти из самоизоляции на майские праздники. Но только на картошку и велодорожку

Совет по правам человека при президенте России планирует предложить правительству РФ немного ослабить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом на период майских праздников. О намерении СПЧ 24 апреля стало известно «Коммерсанту».



По словам главы совета Валерия Фадеева, в числе предложений — допуск россиян на посадку картофеля.

«Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться. Сейчас мы изучаем ситуацию в регионах по введению ограничений на передвижение, чтобы понять, насколько наши предложения могут быть распространены на всей территории России», — пояснил Фадеев.