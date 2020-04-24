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24.04.2020 08:56
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Минздрав: Россияне не стали больше пить в самоизоляции

С введением режима самоизоляции россияне не стали больше пить и чаще обращаться за помощью в связи с алкогольной зависимостью. Об этом 24 апреля «Интерфаксу» рассказал главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, специалисты не отметили роста поступлений в наркологические клиники после установления ограничительных мер.

«Мы подсчитали, сколько поступало людей за три дня до самоизоляции, и сколько в последние три дня. В наш Московский центр наркологии поступало порядка 200-270 человек за три дня, от 50 до 100 человек в день, и тогда, и сейчас. <...> Увеличения нет. Подтвердить, что люди стали больше пить, не можем», — сказал Брюн.

Ранее в ряде российских городов местные власти ввели ограничения на продажу алкогольной продукции, опасаясь роста ее потребления в условиях действующего режима самоизоляции. Глава Якутии и вовсе установил «сухой закон», аргументируя свое решение тем, что жители республики «затарились» спиртным на неделю вперед, после чего в регионе выросла преступность.

Позже Минпромторг РФ обратился к региональным властям с просьбой не ограничивать продажу алкоголя, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.

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Комментарии (0)

dragvs
« специалисты не отметили роста поступлений в наркологические клиники после установления ограничительных мер» - а теперь учитываем что сейчас в принципе люди стали меньше обращаться в клиники со всеми проблемами. На этом фоне мы должны были увидеть спад обращения, а не сохранение уровня. Не говоря о том что измерять количество выпитого обрушениями в клиники это некомпетентность.
Иван Оклахома
Пить стал меньше, но чаще.
(с)А.И. Райкин
261025161
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