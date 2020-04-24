Минздрав: Россияне не стали больше пить в самоизоляции

С введением режима самоизоляции россияне не стали больше пить и чаще обращаться за помощью в связи с алкогольной зависимостью. Об этом 24 апреля «Интерфаксу» рассказал главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.



По его словам, специалисты не отметили роста поступлений в наркологические клиники после установления ограничительных мер.



«Мы подсчитали, сколько поступало людей за три дня до самоизоляции, и сколько в последние три дня. В наш Московский центр наркологии поступало порядка 200-270 человек за три дня, от 50 до 100 человек в день, и тогда, и сейчас. <...> Увеличения нет. Подтвердить, что люди стали больше пить, не можем», — сказал Брюн.

