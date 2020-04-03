«Затарились на неделю вперед». Глава Якутии ввел «сухой закон», чтобы снизить рост преступности из-за алкоголизма

С введением нерабочей недели в Якутии резко выросли продажи алкоголя и увеличился уровень преступности. Об этом глава республики Айсен Николаев заявил 3 апреля в эфире телеканала «Россия 1», пишет «Интерфакс».



По словам Николаева, введение нерабочей недели в связи с коронавирусом якутяне восприняли «как дополнительные каникулы». После того, как об этом стало известно, продажи спиртных напитков выросли более чем в два раза.



«Затарились на неделю вперед и решили, что все затаренное надо выпить прямо сейчас», — прокомментировал ситуацию Николаев.

