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03.04.2020 15:40
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«Затарились на неделю вперед». Глава Якутии ввел «сухой закон», чтобы снизить рост преступности из-за алкоголизма

С введением нерабочей недели в Якутии резко выросли продажи алкоголя и увеличился уровень преступности. Об этом глава республики Айсен Николаев заявил 3 апреля в эфире телеканала «Россия 1», пишет «Интерфакс».

По словам Николаева, введение нерабочей недели в связи с коронавирусом якутяне восприняли «как дополнительные каникулы». После того, как об этом стало известно, продажи спиртных напитков выросли более чем в два раза.

«Затарились на неделю вперед и решили, что все затаренное надо выпить прямо сейчас», — прокомментировал ситуацию Николаев.

Вслед за массовой закупкой алкоголя последовал и рост преступности.

«Были очень страшные и резонансные убийства, когда была вырезана семья с малолетними детьми», — добавил глава республики.

Он объяснил, что именно после всего перечисленного было принято решение ввести «сухой закон» в Якутске, Жатае, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах.

Отметим, ранее продажу алкоголя частично запретили в Карелии, Башкирии, Кемеровской области, а также Красноярском и Пермском краях. В Забайкалье купить спиртные напитки нельзя ни в одном магазине до особого распоряжения губернатора края.

Напомним, изменить позицию относительно продажи алкоголя глав субъектов РФ 3 апреля попросил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Высокопоставленный чиновник считает, что подобные ограничения могут спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.

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Комментарии (2)

SERGEY111
Пошли дурака за водкой он одну бутылку и принесёт . ( С ) .
krasnonosov
Начнем гнать самогон.
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