«Затарились на неделю вперед». Глава Якутии ввел «сухой закон», чтобы снизить рост преступности из-за алкоголизма
С введением нерабочей недели в Якутии резко выросли продажи алкоголя и увеличился уровень преступности. Об этом глава республики Айсен Николаев заявил 3 апреля в эфире телеканала «Россия 1», пишет «Интерфакс».
По словам Николаева, введение нерабочей недели в связи с коронавирусом якутяне восприняли «как дополнительные каникулы». После того, как об этом стало известно, продажи спиртных напитков выросли более чем в два раза.
«Затарились на неделю вперед и решили, что все затаренное надо выпить прямо сейчас», — прокомментировал ситуацию Николаев.
Вслед за массовой закупкой алкоголя последовал и рост преступности.
«Были очень страшные и резонансные убийства, когда была вырезана семья с малолетними детьми», — добавил глава республики.
Он объяснил, что именно после всего перечисленного было принято решение ввести «сухой закон» в Якутске, Жатае, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах.
Отметим, ранее продажу алкоголя частично запретили в Карелии, Башкирии, Кемеровской области, а также Красноярском и Пермском краях. В Забайкалье купить спиртные напитки нельзя ни в одном магазине до особого распоряжения губернатора края.
Напомним, изменить позицию относительно продажи алкоголя глав субъектов РФ 3 апреля попросил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Высокопоставленный чиновник считает, что подобные ограничения могут спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.