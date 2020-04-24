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24.04.2020 06:53
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Большинство работодателей отказались сохранить «удаленку» после пандемии и отметили низкое качество такой работы

В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. При этом только 20% из них готовы сохранить такой формат для части работников после окончания режима самоизоляции и лишь 7% — для всех. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, который 24 апреля приводит РБК.

Перевести на «удаленку» всех сотрудников, согласно исследованию, удалось лишь 11% организаций. Крупным и средним компаниям это удавалось чаще (среди них 39% фирм со штатом 16-100 человек и 67% организаций, где работает более 250 человек), чем микропредприятиям. По данным опроса, лишь 29% компаний со штатом до 15 человек перевели всех сотрудников на «удаленку».

Большинства респондентов (82%) отметили, что при переходе на дистанционный формат снизилось качество работы. Еще 14% не увидели никакой разницы, а 5% опрошенных затруднились ответить. При этом никто из них не заметил повышение эффективности труда на «удаленке».

Опрос проводился с 15 по 22 апреля. В нем приняли участи 1500 представителей основных отраслей экономики во всех федеральных округах России. Респондентами стали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

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Комментарии (0)

ussr_5e4d4b41561db
потому что они не были готовы к такому формату работы, это на дворе 21-й век цифровых технологий, а у нас в стране ещё век 19-й...
dragvs
Элементарно менеджмент ещё недостаточно компетентен чтобы управлять в таких условиях. Это не так просто и нужно обладать определённым набором навыков.
Nerevar
Брехня! Просто работодатели слишком совково мыслят. Им надо, чтобы раб являлся к господину и постоянно был на виду, так легче наорать, дать пинка и понукать. На удалёнке такой мазы лишаешься.
Стоит отметить, что крупнейшие корпорации мира не брезгуют нанимать сотрудников работать по удалёнке, в США порядка 25% специалистов так работают и это нормально.
Удалёнка помогает сократить затраты на офисные пространства, избавляет от опозданий и лишних временных затрат.
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