Большинство работодателей отказались сохранить «удаленку» после пандемии и отметили низкое качество такой работы

В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. При этом только 20% из них готовы сохранить такой формат для части работников после окончания режима самоизоляции и лишь 7% — для всех. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, который 24 апреля приводит РБК.

Перевести на «удаленку» всех сотрудников, согласно исследованию, удалось лишь 11% организаций. Крупным и средним компаниям это удавалось чаще (среди них 39% фирм со штатом 16-100 человек и 67% организаций, где работает более 250 человек), чем микропредприятиям. По данным опроса, лишь 29% компаний со штатом до 15 человек перевели всех сотрудников на «удаленку».

