Кадыров рассказал, как скрывал диагноз «коронавирус» от главы парламента Чечни. А тот ходил «почти заспиртованным»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram откликнулся на просьбу рассказать какой-нибудь «смешной случай». Вечером 24 апреля он поведал историю о том, как скрыл от главы чеченского парламента Даудова положительный тест на коронавирус.



Эфир чеченский лидер ведет на языке республики, в качестве переводчика выступило издание «Чечня сегодня». По словам Кадырова, в тот день, когда председатель регионального парламента Магомед Даудов был назначен на должность главы штаба по борьбе с коронавирусом (судя по сообщениям в чеченских СМИ, это произошло в начале апреля), один из министров подошел к Кадырову и сообщил, что тесты показали положительный результат на COVID-19 у Даудова, руководителя администрации главы республики Вахида Усмаева и других чиновников. По словам Кадырова, он велел все перепроверить и никому ничего не говорить. «А то знаете, тогда все очень настороженно относились к этому. И я боялся за моральное состояние нашего Председателя Парламента. Он же очень беспокоится за своё здоровье», - цитирует Кадырова издание. Последующие тесты показали отрицательный результат, и секрет для Даудова был раскрыт. Глава ЧР отметил, что спикер парламента за сокрытие информации его поблагодарил, потому что Даудов «мог не выдержать такого». По словам Кадырова, после этой истории глава парламента проверялся на коронавирус «чуть ли не каждый день» и ходил «почти что заспиртованным».

