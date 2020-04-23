«Союзмультфильм» хочет вернуть Чебурашку из Японии. Вопрос выносят на «государственный и межправительственный уровень»

«Союзмультфильм» хочет вернуть себе права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15-ти лет назад. Об этом 23 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киностудии.



«Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев», - заявила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

