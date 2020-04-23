FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
75.13р81.15р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.04.2020 23:42
3
Печать

«Союзмультфильм» хочет вернуть Чебурашку из Японии. Вопрос выносят на «государственный и межправительственный уровень»

«Союзмультфильм» хочет вернуть себе права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15-ти лет назад. Об этом 23 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев», - заявила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Она уточнила — сложность в том, что договор составлен по японскому законодательству, и судебные разбирательства должны проходить в Японии, что потребует «серьезных финансовых средств». Другим вариантом Слащева видит «вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень», - пишет «Интерфакс».

Отметим, японская компания считает, что владеет правами на Чебурашку до 2023 года. Недавно они выпустили короткометражку с использованием 3D-технологий про необычное существо, выдуманное писателем Эдуардом Успенским.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Владислав М
Ну конечно, японский суд не российский, тут телефонным звонком вопрос не решишь. И зачем вообще эта суета? В период пандемии и краха экономики властям заняться не чем, и деньги девать некуда? Пусть подождут 3 года, и вернётся право на мульт само по себе.
Zuz3
Да все продали, даже Чебурашку((( А сейчас САМОЕ ВРЕМЯ потратиться, чтобы и Чебурашку вернуть и «наладить» с Японией отношения!
Alexander_5e4cfced16b74
жалко чебурашку для японцев? в детстве, помню, самолетики бумажные складывали и в японию отправляли... а тут - "права на чебурашку" (((
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний