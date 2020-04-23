«Союзмультфильм» хочет вернуть Чебурашку из Японии. Вопрос выносят на «государственный и межправительственный уровень»
«Союзмультфильм» хочет вернуть себе права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15-ти лет назад. Об этом 23 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киностудии.
«Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев», - заявила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
Она уточнила — сложность в том, что договор составлен по японскому законодательству, и судебные разбирательства должны проходить в Японии, что потребует «серьезных финансовых средств». Другим вариантом Слащева видит «вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень», - пишет «Интерфакс».
Отметим, японская компания считает, что владеет правами на Чебурашку до 2023 года. Недавно они выпустили короткометражку с использованием 3D-технологий про необычное существо, выдуманное писателем Эдуардом Успенским.