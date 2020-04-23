Лидеры Евросоюза одобрили план поддержки экономики из-за пандемии коронавируса на 540 млрд евро
Лидеры стран Евросоюза в ходе онлайн-саммита одобрили план Еврогруппы по поддержке экономики на 540 млрд евро. Об этом 23 апреля в своем Twitter написал глава Евросовета Шарль Мишель.
Он уточнил, что пакет помощи начнет работать с 1 июня. Ранее сообщалось, что в него входят три основых блока: защита рабочих мест, предприятий и государств от последствий пандемии коронавируса. Кроме того. Евросоюз продолжает готовить и более масштабный пакет поддержки.
«Сегодня мы все согласились работать над специальным фондом восстановления от последствий COVID-19... Необходимо оценить его точную величину, его финансирование и связь с МВФ», - подчеркнул Шарль Мишель.