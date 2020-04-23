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23.04.2020 21:49
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Лидеры Евросоюза одобрили план поддержки экономики из-за пандемии коронавируса на 540 млрд евро

Лидеры стран Евросоюза в ходе онлайн-саммита одобрили план Еврогруппы по поддержке экономики на 540 млрд евро. Об этом 23 апреля в своем Twitter написал глава Евросовета Шарль Мишель.

Он уточнил, что пакет помощи начнет работать с 1 июня. Ранее сообщалось, что в него входят три основых блока: защита рабочих мест, предприятий и государств от последствий пандемии коронавируса. Кроме того. Евросоюз продолжает готовить и более масштабный пакет поддержки.

«Сегодня мы все согласились работать над специальным фондом восстановления от последствий COVID-19... Необходимо оценить его точную величину, его финансирование и связь с МВФ», - подчеркнул Шарль Мишель.

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Комментарии (4)

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sektor7
540 ярдов. Вот это попилят чиновники ЕС. Вот это масштаб
Maksim_ok
У нас если только столько штрафов соберут с собственных граждан. Профит
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