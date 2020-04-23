Баскетбольную Евролигу могут завершить мини-турниром в одном городе без зрителей

Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает только один вариант завершения сезона. Как сообщили на официальном сайте турнира в четверг, 23 апреля, предполагается, что все оставшиеся матчи будут сыграны в одном городе и при пустых трибунах.



Последний срок для принятия решеня — 24 мая. Если руководство Евролиги согласится продолжить сезон в таком формате, команды проведут отрезок с 29 мая по 11 июня на карантине, после чего проведут тренировочные сборы до 2 июля.



Кубок Европы будет доигран с 4 по 17 июля, а Евролига – с 4 по 26 июля.

