Баскетбольную Евролигу могут завершить мини-турниром в одном городе без зрителей
Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает только один вариант завершения сезона. Как сообщили на официальном сайте турнира в четверг, 23 апреля, предполагается, что все оставшиеся матчи будут сыграны в одном городе и при пустых трибунах.
Последний срок для принятия решеня — 24 мая. Если руководство Евролиги согласится продолжить сезон в таком формате, команды проведут отрезок с 29 мая по 11 июня на карантине, после чего проведут тренировочные сборы до 2 июля.
Кубок Европы будет доигран с 4 по 17 июля, а Евролига – с 4 по 26 июля.
Сезон в Евролиге был приостановлен из-за эпидемии коронавируса, как большинство спортивных соревнований в Европе.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о распределении между клубами 70 млн евро в связи с трудностями, которые те испытывают из-за эпидемии и приостановки своих чемпионатов.