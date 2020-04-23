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23.04.2020 19:35
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Албания продлила режим ЧП до июня

Парламент Албании большинством голосов поддержал продление чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 23 июня, сообщает Albanian Daily news.

Инициативу о продлении режима ЧП в парламент внёс премьер и лидер правящей Социалистической партии Эди Рама. Оппозиционная Демократическая партия выразила сомнения в необходимости такого шага, но дискуссия не отразилась на результатах голосования.

«Продление было утверждено 91 из присутствовавших депутатов (всего 120. — Ред.), пять проголосовали против и ещё 3 воздержались», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что заседание проходило при строгих мерах безопасности, все депутаты и члены правительства были в перчатках и защитных масках и соблюдали дистанцию.

По последним данным албанского минздрава, на четверг в стране коронавирусом заболели 663 человека, 385 выздоровели и 27 больных скончались.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Похоже. нас тоже хотят албанцами сделать.
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