Албания продлила режим ЧП до июня

Инициативу о продлении режима ЧП в парламент внёс премьер и лидер правящей Социалистической партии Эди Рама. Оппозиционная Демократическая партия выразила сомнения в необходимости такого шага, но дискуссия не отразилась на результатах голосования.

«Продление было утверждено 91 из присутствовавших депутатов (всего 120. — Ред.), пять проголосовали против и ещё 3 воздержались», — говорится в сообщении издания.