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23.04.2020 19:12
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Российская биржа закрылась ростом, нефть дорожает на 10 процентов

Российская биржа завершила торговую сессию 23 апреля ростом на фоне дорожающей нефти, индекс РТС вырос на 3,16% — до 1099,67 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс Мосбиржи прибавил 1% и находится на отметке 2599,41 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла к моменту закрытия торгов Мосбиржи на 10,3% и находилась на отметке $22,46 за баррель. Нефтяной рынок поднимается в четверг на фоне растущей угрозы усиления конфликта между США и Ираном, WTI прибавляет в цене около 30%. Стоимость июньских контрактов на WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в четверг поднялась до $17,86 за баррель, что на $4,08 (29,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

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Комментарии (2)

NasushnyBread
А внутренний голос нашёптывает "Это ещё не конец!" ;-)
alexpv
22$ теперь конечно большая радость, после того как падало до 15)))
Помнится кто-то обещал, что при цене ниже 70-80$ весь мир рухнет и такого быть не может никогда))
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