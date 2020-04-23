Российская биржа закрылась ростом, нефть дорожает на 10 процентов

Российская биржа завершила торговую сессию 23 апреля ростом на фоне дорожающей нефти, индекс РТС вырос на 3,16% — до 1099,67 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.
Индекс Мосбиржи прибавил 1% и находится на отметке 2599,41 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла к моменту закрытия торгов Мосбиржи на 10,3% и находилась на отметке $22,46 за баррель. Нефтяной рынок поднимается в четверг на фоне растущей угрозы усиления конфликта между США и Ираном, WTI прибавляет в цене около 30%. Стоимость июньских контрактов на WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в четверг поднялась до $17,86 за баррель, что на $4,08 (29,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.