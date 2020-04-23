FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +4
77.04р83.68р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.04.2020 16:28
1
Печать

ЦБ РФ: Международные резервы России за неделю выросли почти на $5 млрд

Банк России 23 апреля сообщил о том, что за неделю, закончившуюся 17-м числом, международные резервы России выросли на 4,8 млрд, или на 0,8%, и составили $569,7 млрд.

«Объем международных резервов по состоянию на 17 апреля составил 569,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 4,8 млрд долларов США, или на 0,8%», — говорится в сообщении.

Увеличение резервов произошло под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций Сбербанка.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/covidz
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний