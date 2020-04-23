ЦБ РФ: Международные резервы России за неделю выросли почти на $5 млрд

Банк России 23 апреля сообщил о том, что за неделю, закончившуюся 17-м числом, международные резервы России выросли на 4,8 млрд, или на 0,8%, и составили $569,7 млрд.

«Объем международных резервов по состоянию на 17 апреля составил 569,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 4,8 млрд долларов США, или на 0,8%», — говорится в сообщении.

Увеличение резервов произошло под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций Сбербанка.