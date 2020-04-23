Экс-депутата Госдумы Волчека задержали за мошенничество в 100 млн. Дело связано с хищениями 500 млн из банка «Ренессанс»

По информации «Фонтанки», в отношении бывшего депутата Госдумы и петербургского ЗакСа Дениса Волчека и его компаньона Зураба Плиева Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере. В ночь на 23 апреля они оба были задержаны на двое суток и сегодня находятся в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

«Фонтанке» стало известно, по какой статье СК Москвы возбудил уголовное дело в отношении петербургских бизнесменов Дениса Волчека и Зураба Плиева, внезапно увезенных в столицу оперативниками Лубянки. В деле фигурируют сотни миллионов. Кстати, это соответствует уровню подозреваемых.

Накануне «Фонтанка» сообщила, как неожиданно в Петербург приехали оперативники центрального аппарата ФСБ, посетили загородный дом Волчека и квартиру Плиева, а потом увезли обоих в Москву.

По данным «Фонтанки», в уголовном деле упоминается банк «Ренессанс», откуда исчезло около полумиллиарда рублей, после чего в столице было возбуждено уголовное дело по хищению. Также нашему журналисту известно, что Волчек и Плиев подозреваются в том, что предлагали одному из московских коммерсантов решить вопрос с уголовным делом по хищению этих 500 миллионов рублей из банка. «Фонтанке» известно, что, по версии следствия, Волчек и Плиев предлагали свои услуги за 100 миллионов рублей.

В контексте: банк «Ренессанс» потерял лицензию в декабре 2015 года. За несколько дней до этого руководство организации обратилось в полицию с заявлением о пропаже из кассы филиала «Курская» 500 миллионов рублей.

Помочь с возбуждением уголовного дела по этому поводу руководству «Ренессанса» тогда вызвался Эдуард Левченко, кто был вхож в кабинеты Госдумы, работая на общественных началах у вице-спикера Андрея Исаева. Впоследствии под арестом оказался сам Левченко. Дело же о хищении 500 млн было прекращено, как незаконно возбужденное.