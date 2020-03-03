«Ласковый генерал ФСБ» Левченко готовится выйти на свободу в Петербурге. Он умел решать с полицией вопросы на 500 миллионов

В Смольнинский районный суд Петербурга с просьбой об освобождении из колонии обратился бывший помощник депутата Госдумы, известный бизнес-кругам как «генерал ФСБ» Эдуард Левченко. Его судили за мошенничество, связанное с хищением полумиллиарда рублей из банка «Ренессанс».



О просьбе Левченко заменить колонию более мягким видом наказания «Фонтанке» стало известно 3 марта. Осужденный в настоящее время содержится в петербургской тюремной больнице Гааза, куда его перевели из ИК-3 Курской области.



В декабре 2015 года, за несколько дней до отзыва лицензии, руководство банка «Ренессанс» обратилось в полицию с заявлением о пропаже из кассы филиала «Курская» 500 миллионов рублей. Началась проверка, но уголовное дело не возбуждалось. Высказывались различные версии исчезновения денег, вплоть до того, что к нему причастен топ-менеджмент, не хуже ЦБ знавший о предстоящем отзыве лицензии. Случаи преднамеренного вывода наличности перед крахом в банковской сфере известны, и недавно по той же схеме опустошали банк «Невский». fontanka.ru/2019/12/24/105/

