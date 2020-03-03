«Ласковый генерал ФСБ» Левченко готовится выйти на свободу в Петербурге. Он умел решать с полицией вопросы на 500 миллионов
В Смольнинский районный суд Петербурга с просьбой об освобождении из колонии обратился бывший помощник депутата Госдумы, известный бизнес-кругам как «генерал ФСБ» Эдуард Левченко. Его судили за мошенничество, связанное с хищением полумиллиарда рублей из банка «Ренессанс».
О просьбе Левченко заменить колонию более мягким видом наказания «Фонтанке» стало известно 3 марта. Осужденный в настоящее время содержится в петербургской тюремной больнице Гааза, куда его перевели из ИК-3 Курской области.
В декабре 2015 года, за несколько дней до отзыва лицензии, руководство банка «Ренессанс» обратилось в полицию с заявлением о пропаже из кассы филиала «Курская» 500 миллионов рублей. Началась проверка, но уголовное дело не возбуждалось. Высказывались различные версии исчезновения денег, вплоть до того, что к нему причастен топ-менеджмент, не хуже ЦБ знавший о предстоящем отзыве лицензии. Случаи преднамеренного вывода наличности перед крахом в банковской сфере известны, и недавно по той же схеме опустошали банк «Невский». fontanka.ru/2019/12/24/105/
Помочь с возбуждением дела на 500 миллионов руководству «Ренессанса» вызвался Эдуард Левченко, чью фигуру окружал ореол всемогущества. Незнакомым людям, которым требовались неформальные услуги, его представляли как «генерала ФСБ». Он был вхож в кабинеты Госдумы, работая на общественных началах у вице-спикера Андрея Исаева, тесно контактировал с основателем группы «Ласковый май» Андреем Разиным (возглавляя учрежденный артистом Санкт-Петербургский городской фонд культуры), появлялся на публике в кругу высокопоставленных лиц.
За свою помощь Левченко попросил 250 тысяч долларов. Уголовное дело о хищении денег из кассы «Ренессанса» действительно возбудили в полиции Центрального административного округа Москвы, но через несколько дней отменили как незаконное, а самого Левченко задержали и арестовали. Сотрудники полиции остались свидетелями. Они заявили, что Левченко не знали, а Левченко не стал давать на них показания. Вместе с ним были задержаны адвокат Михаил Чекменев, руководитель службы безопасности ПАО «Селигдар» Валентин Мишин и генеральный директор ЧОП «А-Защита» Александр Сиротин. В сентябре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал всех виновными в мошенничестве и приговорил к реальным срокам. Максимальный — 6 лет 5 месяцев — получил Левченко. Он не признал вину. Его защита посчитала, что учредители и руководители «Ренессанса», желая скрыть реальные причины хищения из банка более 500 миллионов рублей, в целях избежать ответственности и претензий со стороны Агентства по страхованию вкладов подали заявление в полицию, сообщив ложные сведения и указав на заведомо невиновное лицо, возбуждения дела не хотели и сразу обратились к сотрудникам ФСБ, которые провели задержания.
Левченко этапировали в город Льгов Курской области в 2018 году. Он несколько раз просил об условно-досрочном освобождении, но ему отказывали за употребление жаргонных и нецензурных слов и сон в неурочное время.
Банк «Ренессанс» проходит процедуру банкротства. Конкурсный управляющий нашел основания для привлечения контролировавших организацию лиц (председателя правления, врио председателя правления, вице-президента) к субсидиарной ответственности на 7 миллиардов рублей, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов. Иск рассматривается в Арбитражном суде Москвы.