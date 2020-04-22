Вместе с Волчеком ФСБ увезла в Москву и бизнесмена Зураба Плиева
Сотрудники центрального аппарата ФСБ пришли к деловому партнеру бывшего депутата Госдумы и городского ЗакСа Дениса Волчека. Предпринимателя Плиева доставили в столицу по той же схеме.
«Фонтанка» выяснила, в качестве кого, и смогут ли оба бизнесмена быстро вернуться.
По информации «Фонтанки», утром, 22 апреля оперативники Лубянки, прибывшие накануне в Петербург, посетили квартиру бизнесмена Зураба Плиева. Как уже сообщило наше издание, в это же время был разбужен в своем загородном доме и Денис Волчек Также, как и у Волчека, сотрудники Госбезопасности забрали телефоны и компьютеры и также, как и Волчека, увезли Плиева в столицу.
По данным «Фонтанки», оба они проходят по уголовному делу, возбужденному в Следственном комитете Москвы, в материалах которого собраны эпизоды вымогательства по отношению к коммерсантам под предлогом решения вопросов с правоохранительными органами.
Понятно, что если Плиева и Волчека транспортировали в Москву по этому делу, то вряд ли для того, чтобы познакомиться и сразу купить обратный билет в Петербург. Тем не менее, по словам одного из наших столичных собеседников в СКР, «несмотря на внезапность, юридически они находятся в статусе свидетелей».
Отсюда «Фонтанка» может предположить, что все решится после их ответов на поставленные вопросы. Если ответы удовлетворят следователя, а по пути в Москву, безусловно, с Плиевым и с Волчеком оперативники провели коррекционные беседы, то они могут отделаться лишь неприятными воспоминаниями.
«Фонтанка» на всякий случай узнала и имя следователя ГСУ СКР по Москве. Это Сослан Абоев, в частности известный по расследованию дела в отношении руководителей НПП «Темп», создателя системы Ту-160 (их подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями). До ГСУ Абоев работал в Бутырском межрайонном отделе СКР. Там самым известным его делом можно назвать историю радикального публициста Бориса Стомахина.
Что касается Зураба Плиева, то он родился в 1980 году в Ингушетии. СПАРК показывает, что в прошлом он имел отношение к нескольким городским компаниям. В частности, был совладельцем ООО «Тиара», «Стройтранспроект», «Империя Групп». Довольно долго работал в ОАО «Алкос», где в середине нулевых стал директором; председателем же совета директоров на тот момент являлся Анатолий Повелий, нынешний глава Колпинского района. Именно к тому периоду относится новость «Фонтанки» о том, что у 26-летнего гендиректора «Алкоса» угнали «Ауди».
Юридическое пересечение Плиева с Волчеком относится к фармацевтическому лидеру начала нулевых - «Фармакон». В совете директоров компании Плиев находился одновременно с Ольгой Волчек – супругой Дениса Волчека.Кроме того, в ЕГРЮЛ он указан как один из учредителей ингушского культурного центра Санкт-Петербурга «Таргим».