Вместе с Волчеком ФСБ увезла в Москву и бизнесмена Зураба Плиева

По информации «Фонтанки», утром, 22 апреля оперативники Лубянки, прибывшие накануне в Петербург , посетили квартиру бизнесмена Зураба Плиева. Как уже сообщило наше издание, в это же время был разбужен в своем загородном доме и Денис Волчек Также, как и у Волчека, сотрудники Госбезопасности забрали телефоны и компьютеры и также, как и Волчека, увезли Плиева в столицу.

По данным «Фонтанки», оба они проходят по уголовному делу, возбужденному в Следственном комитете Москвы, в материалах которого собраны эпизоды вымогательства по отношению к коммерсантам под предлогом решения вопросов с правоохранительными органами.

Понятно, что если Плиева и Волчека транспортировали в Москву по этому делу, то вряд ли для того, чтобы познакомиться и сразу купить обратный билет в Петербург. Тем не менее, по словам одного из наших столичных собеседников в СКР, «несмотря на внезапность, юридически они находятся в статусе свидетелей».

Отсюда «Фонтанка» может предположить, что все решится после их ответов на поставленные вопросы. Если ответы удовлетворят следователя, а по пути в Москву, безусловно, с Плиевым и с Волчеком оперативники провели коррекционные беседы, то они могут отделаться лишь неприятными воспоминаниями.

«Фонтанка» на всякий случай узнала и имя следователя ГСУ СКР по Москве. Это Сослан Абоев, в частности известный по расследованию дела в отношении руководителей НПП «Темп», создателя системы Ту-160 (их подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями). До ГСУ Абоев работал в Бутырском межрайонном отделе СКР. Там самым известным его делом можно назвать историю радикального публициста Бориса Стомахина.